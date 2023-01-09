Занятия школьников второй смены перенесли на дистанционный формат в Костанайской области
9 января 2023, 10:39 | Общество
Из-за морозов школьники второй смены 9 января будут учиться не в здании школы, а в дистанционном формате. Об этом сообщают в отделах образования региона.
В Костанае в обед температура воздуха составила -31 градус. Уроку и учащихся с 0 по 11 классы пройдут в дистанционном формате
Кроме того, онлайн-занятия пройдут:
- Рудный -35 градусов. Учащиеся с 0 по 11 классы,
- Лисаковск. Учащиеся 1-11 классов,
- район Беимбета Майлина -37 градусов. Учащиеся с 0 по 11 классы,
- Мендыкаринский район -32 градуса. Учащиеся с 0 по 11 классы,
- Карабалыкский район -30 градусов. Учащиеся с 0 по 11 классы,
- Житикаринский район -31,5 градус. Учащиеся с 0 по 11 классы,
- Аулиекольский район -32 градуса. Учащиеся с 0 по 11 классы,
- Федоровский район -30 градусов. Учащиеся с 0 по 11 классы,
- Амангельдинский район -29 градусов. Учащиеся с 0 по 11 классы,
- Узункольский район -30 градусов. Учащиеся с 0 по 11 классы,
- Костанайский район -31 градус. Учащиеся с 0 по 11 классы,
- Жангельдинский район -31 градус. Учащиеся с 0 по 11 классы,
- Аркалык -30 градусов. Учащиеся с 0 по 11 классы,
Напомним, утром в связи с морозами в Костанайской области школьники первой смены также учились в дистанционном формате.
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