Из-за морозов школьники второй смены 9 января будут учиться не в здании школы, а в дистанционном формате. Об этом сообщают в отделах образования региона.

В Костанае в обед температура воздуха составила -31 градус. Уроку и учащихся с 0 по 11 классы пройдут в дистанционном формате

Кроме того, онлайн-занятия пройдут:

Рудный -35 градусов. Учащиеся с 0 по 11 классы,

Лисаковск. Учащиеся 1-11 классов,

район Беимбета Майлина -37 градусов. Учащиеся с 0 по 11 классы,

Мендыкаринский район -32 градуса. Учащиеся с 0 по 11 классы,

Карабалыкский район -30 градусов. Учащиеся с 0 по 11 классы,

Житикаринский район -31,5 градус. Учащиеся с 0 по 11 классы,

Аулиекольский район -32 градуса. Учащиеся с 0 по 11 классы,

Федоровский район -30 градусов. Учащиеся с 0 по 11 классы,

Амангельдинский район -29 градусов. Учащиеся с 0 по 11 классы,

Узункольский район -30 градусов. Учащиеся с 0 по 11 классы,

Костанайский район -31 градус. Учащиеся с 0 по 11 классы,

Жангельдинский район -31 градус. Учащиеся с 0 по 11 классы,

Аркалык -30 градусов. Учащиеся с 0 по 11 классы,

Напомним, утром в связи с морозами в Костанайской области школьники первой смены также учились в дистанционном формате.