Новости

Занятия школьников второй смены перенесли на дистанционный формат в Костанайской области

9 января 2023, 10:39 |  Общество

Из-за морозов школьники второй смены 9 января будут учиться не в здании школы, а в дистанционном формате. Об этом сообщают в отделах образования региона.

В Костанае в обед температура воздуха составила -31 градус. Уроку и учащихся с 0 по 11 классы пройдут в дистанционном формате

Кроме того, онлайн-занятия пройдут:

  • Рудный -35 градусов. Учащиеся с 0 по 11 классы,
  • Лисаковск. Учащиеся 1-11 классов,
  • район Беимбета Майлина -37 градусов. Учащиеся с 0 по 11 классы,
  • Мендыкаринский район -32 градуса. Учащиеся с 0 по 11 классы,
  • Карабалыкский район -30 градусов. Учащиеся с 0 по 11 классы,
  • Житикаринский район -31,5 градус. Учащиеся с 0 по 11 классы,
  • Аулиекольский район -32 градуса. Учащиеся с 0 по 11 классы,
  • Федоровский район -30 градусов. Учащиеся с 0 по 11 классы,
  • Амангельдинский район -29 градусов. Учащиеся с 0 по 11 классы,
  • Узункольский район -30 градусов. Учащиеся с 0 по 11 классы,
  • Костанайский район -31 градус. Учащиеся с 0 по 11 классы,
  • Жангельдинский район -31 градус. Учащиеся с 0 по 11 классы,
  • Аркалык -30 градусов. Учащиеся с 0 по 11 классы,

Напомним, утром в связи с морозами в Костанайской области школьники первой смены также учились в дистанционном формате.