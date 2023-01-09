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В каких классах школьные занятия перенесли на дистанционку в Костанайской области?

9 января 2023, 06:53 |  Общество

Температура воздуха утром 9 января в Костанае составляет -31 градус. В связи с погодными условиями отдел образования принял решение перенести занятия с 0 по 11 классы на дистанционный формат обучения.

 

Фото Ксении РЕБИК

Кроме того, занятия из школьных стен на онлайн-формат перенесли в:

  • Рудный: ученики 1 смены с 0-11 классов
  • Житикара: ученики 1 смены с 0-11 классов
  • Аркалык: ученики 1 смены с 0-11 классов
  • Лисаковск: ученики 1 смены с 0-11 классов
  • Карабалыкский район: ученики 1 смены с 0-11 классов
  • Амангельдинский район: ученики 1 смены с 0-11 классов
  • Камыстинский район: ученики 1 смены с 0-11 классов
  • Амангельдинский район: ученики 1 смены с 0-9 классов
  • Наурзумский район: ученики 1 смены с 0-11 классов
  • Федоровский район: ученики 1 смены с 0-11 классов
  • Аулиекольский район: ученики 1 смены с 0-11 классов
  • Мендыкаринский район: ученики 1 смены с 0-11 классов
  • Узункольский район: ученики 1 смены с 0-11 классов

  • Сарыкольвский район: ученики 1 смены с 0-11 классов

  • Денисовский район: ученики 1 смены с 0-11 классов

Кроме того, в Костанае на дистанционный формат перевели студентов всех курсов колледжей. В других регионах решения принимаются директорами колледжей в зависимости от температуры, сообщили в отделе образования.