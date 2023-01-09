Температура воздуха утром 9 января в Костанае составляет -31 градус. В связи с погодными условиями отдел образования принял решение перенести занятия с 0 по 11 классы на дистанционный формат обучения.

Фото Ксении РЕБИК

Кроме того, занятия из школьных стен на онлайн-формат перенесли в:

Рудный: ученики 1 смены с 0-11 классов

Житикара: ученики 1 смены с 0-11 классов

Аркалык: ученики 1 смены с 0-11 классов

Лисаковск: ученики 1 смены с 0-11 классов

Карабалыкский район: ученики 1 смены с 0-11 классов

Амангельдинский район: ученики 1 смены с 0-11 классов

Камыстинский район: ученики 1 смены с 0-11 классов

Амангельдинский район: ученики 1 смены с 0-9 классов

Наурзумский район: ученики 1 смены с 0-11 классов

Федоровский район: ученики 1 смены с 0-11 классов

Аулиекольский район: ученики 1 смены с 0-11 классов

Мендыкаринский район: ученики 1 смены с 0-11 классов

Узункольский район: ученики 1 смены с 0-11 классов

Сарыкольвский район: ученики 1 смены с 0-11 классов

Денисовский район: ученики 1 смены с 0-11 классов

Кроме того, в Костанае на дистанционный формат перевели студентов всех курсов колледжей. В других регионах решения принимаются директорами колледжей в зависимости от температуры, сообщили в отделе образования.