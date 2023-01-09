В каких классах школьные занятия перенесли на дистанционку в Костанайской области?
9 января 2023, 06:53 | Общество
Температура воздуха утром 9 января в Костанае составляет -31 градус. В связи с погодными условиями отдел образования принял решение перенести занятия с 0 по 11 классы на дистанционный формат обучения.
Фото Ксении РЕБИК
Кроме того, занятия из школьных стен на онлайн-формат перенесли в:
- Рудный: ученики 1 смены с 0-11 классов
- Житикара: ученики 1 смены с 0-11 классов
- Аркалык: ученики 1 смены с 0-11 классов
- Лисаковск: ученики 1 смены с 0-11 классов
- Карабалыкский район: ученики 1 смены с 0-11 классов
- Амангельдинский район: ученики 1 смены с 0-11 классов
- Камыстинский район: ученики 1 смены с 0-11 классов
- Амангельдинский район: ученики 1 смены с 0-9 классов
- Наурзумский район: ученики 1 смены с 0-11 классов
- Федоровский район: ученики 1 смены с 0-11 классов
- Аулиекольский район: ученики 1 смены с 0-11 классов
- Мендыкаринский район: ученики 1 смены с 0-11 классов
- Узункольский район: ученики 1 смены с 0-11 классов
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Сарыкольвский район: ученики 1 смены с 0-11 классов
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Денисовский район: ученики 1 смены с 0-11 классов
Кроме того, в Костанае на дистанционный формат перевели студентов всех курсов колледжей. В других регионах решения принимаются директорами колледжей в зависимости от температуры, сообщили в отделе образования.
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