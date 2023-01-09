В последнее время в памяти всплывают знакомые с детства пронзительные строки А. Твардовского: «Я знаю, никакой моей вины //В том, что другие не пришли с войны, //В том, что они - кто старше, кто моложе - //Остались там, и не о том же речь, //Что я их мог, но не сумел сберечь, //Речь не о том, но все же, все же, все же…»

Вот это «все же, все же» с некоторых пор касается и меня, пусть даже косвенно. Поясню. В начале июня приспичило мне заглянуть в «Емшан». Спрямлял дорогу через дворы, и вдруг с одной скамейки меня окликнули. Подошел, поздоровался с дедом ну очень преклонных лет, и тот сообщил, что знает меня, так как регулярно читает «НГ». И он хотел бы поделиться со мной какими-то важными эпизодами из своей жизни. Я извинился и объяснил, что сегодня у меня запарка, время расписано. «Ну тогда оставьте телефон, я позвоню». На том и порешили.

Я никогда не делал тайны из номера телефона, в редакции об этом знают. Раз звонят, значит, считают, что я могу кому-то быть полезен. Потом пошли дни, звонков от деда не было, заедали другие дела. И вот недавно знакомый сообщил, что родственники Г. Ф. Николенко приглашают на поминальный обед. «А кто такой этот Николенко?» - уточнил я. «А это тот самый дед, с которым ты имел мимолетную беседу». Меня пробил запоздалый стыд, тем более что при разговоре с родственниками и знакомыми выяснилось - это был очень незаурядный человек, отмеченный государством и обществом, кавалер многих наград, участник Великой Отечественной войны, немного не доживший до столетнего юбилея.

Флешка, публикации Николенко и рассказы о нем - все, что услышал и узнал, попытаюсь изложить перед читателями «НГ».

Родился Григорий Филиппович в Харьковской области в 1923 году. Еще учась в школе, работал в совхозе на тракторе. Началась война, в 1943 году призвали в армию. Воевал рядовым, не единожды был ранен. В 1944 году, после тяжелого ранения, был признан инвалидом и вернулся домой. Сразу поступил в Харьковский институт механизации и электрификации сельского хозяйства. В 1949 году окончил вуз по специальности «инженер-механик», выбрал местом работы Кустанайскую область и совхоз «Федоровский». Начал внедрять полученные знания на практике, повышать урожайность пшеницы. В 1956 году совхоз посетил первый секретарь ЦК КПСС Н. С. Хрущев, который в ту пору энергично продвигал наряду с пшеницей и возделывание кукурузы. В своей небольшой книжице Г. Николенко пишет, что хорошо понял замысел генсека по кукурузе, оценил ее ценные свойства, в том числе и воздействие на структуру почвы. После кукурузы пшеница давала прибавки в урожае до 5-7 центнеров с гектара. Вскоре молодой инженер стал директором совхоза. Убежденный коммунист, он в то же время скептически относился к руководящим указаниям партийных работников по срокам посевной и уборочной кампаний. И часто поступал по-своему. Высокие урожаи пшеницы, кукурузы, бобовых, гороха способствовали усиленному развитию животноводства. Совхоз был представлен на ВДНХ и отмечен здесь золотой медалью выставки. Николенко не думал о наградах и других почестях, но они находили героя. Орден Отечественной войны II степени, орден Ленина, два ордена Трудового Красного Знамени, орден «Знак Почета» и многие медали украшали грудь первоцелинника в торжественные дни, но он шел дальше, стремясь принести как можно больше пользы Родине. Так был воспитан.

В 1961 году Минсельхоз решил основать научно-исследовательский институт в Казахстане, выбор пал на Кустанайскую область и Николенко в качестве руководителя. Этим фактом признавалась ведущая роль области в целинной эпопее и личный вклад директора совхоза «Федоровский». Создать на ровном месте НИИ - невероятно сложная задача. Где в одночасье найти необходимые помещения, специалистов, ученых, спецтехнику и приборы, лаборатории для опытов? Где и как определить затраты на все эти проблемы?

Вначале институт загнали в п. Щербаково, где не было элементарных условий для полноценной работы, в том числе отсутствовала пресная вода. На различных совещаниях Николенко доказывал неудачность расположения НИИ. Натыкаясь на непонимание партийцев и чиновников, предлагал освободить его от работы, но всякий раз слышал одно и то же: «Иди и работай!» И только визит к первому секретарю обкома партии А. М. Бородину переломил ситуацию. Послушав доводы, он признал выбор места дислокации института неудачным и дал команду перевести его в Кустанай. Закипела работа, в короткие сроки была создана необходимая база для научно-производственной деятельности, приглашены научные кадры. Отсюда вышли многие научно-технические разработки, примененные в сельском хозяйстве. Во всем этом большая заслуга первого директора «ЦелинНИИМЭСХ».

На пенсию ветеран целины вышел в 1995 году в возрасте 71 года. Общий трудовой стаж составил 46 лет. Жил скромно, регулярно делал утреннюю гимнастику, был приветлив и доброжелателен с посетителями. Григорий Филиппович оставил заметный след в преображении и процветании нашей области. А институт создал с нуля.

Ветеран ушел из жизни 1 декабря в возрасте 99 лет. И было бы закономерным присвоение его имени нашему НИИМСХ. Инициативная группа уже создается.