При выборе фена, хочется, чтобы локоны приобретали необходимую форму, а горячий воздух оказывал на них минимальное воздействие. С инновационными фенами Dyson Вы сможете создавать прически любой сложности, без вреда для волос и кожи головы.

В чем особенность техники

В отличие от многих моделей фенов, у которых мотор, нагнетающий поток воздуха располагается в корпусе, Dyson фены имеют совершенно другую конструкцию:

их двигатель находится в ручке – за счет этого устройство имеет компактный размер;

поток воздуха нагнетается не под прямым углом, а под углом 20˚ - благодаря этому обеспечивается эффективное воздействие на локоны, что позволяет значительно сократить время на укладку и сократить действие высоких температур.

За счет такой конструкции, фены Dyson имеют небольшой вес и создают меньше шума при работе. Благодаря этому и магнитным насадкам, с помощью фенов бренда можно быстро высушить волосы, сделать укладку, при этом локоны не подвергаются перегреву, не становятся ломкими, меньше секутся.

В зависимости от предпочтений, функциональность техники позволяет регулировать температурный режим, выбирать разные виды магнитных насадок.

Покупатели могут выбрать модели:

с насадкой для направленного потока – рекомендуется использовать, если надо придать волосам идеальною гладкость;

с насадкой-концентратором – для создания пышных причесок и сложных укладок, когда требуется использовать стайлеры;

с диффузором – позволит создать идеальные локоны;

с насадкой для сушки волос – обеспечивает бережный уход;

с насадкой-гребнем – аксессуар станет полезным, если необходимо чуть выпрямить вьющиеся волосы.

Что предлагает производитель

Фены Dyson подойдут для домашнего и профессионального использования. При этом компания не ограничивается производством фенов. На прилавках магазинов представлена техника бренда для выпрямления волос и создания локонов.

Утюжок для непослушных волос Dyson включает марганцево-медные пластины. Они способны менять форму в зависимости от размера локона. Благодаря этому волосы приобретают необходимую форму по всей длине.

Функциональность выпрямителей позволяет:

менять температурный режим;

выпрямлять и завивать локоны.

В стайлерах Dyson, вместо нагревательных пластин применятся поток воздуха, который нагнетается на цилиндрическую насадку. При использовании можно менять не только температуру воздушного потока, но и насадки, что позволит создавать локоны разного размера.

Фены, выпрямители и стайлеры Dyson – это инновационная техника для создания стильных причесок без вреда для волос.

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