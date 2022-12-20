Среди посланий Деду Морозу есть письма, в которых описаны желания детей, проживающих в Рудном. Особняком стоит одно необычное письмо. Вернее - письмо от необычного отправителя.

Даниль служит в армии по контракту и очень скучает по младшему братишке Амиру. Очень хотелось бы самому поздравить брата, но в этом году не получится. Может, в Рудном найдется помощник Деда Мороза, который порадует 5-летнего Амира?

4-летняя рудничанка Айлин писала сама. Правда, ей помогал брат, но по-другому такой маленькой девочке не удалось бы рассказать Деду Морозу о своём желании.

А Дильназ уже большая - ей 7 лет (!) и она прекрасно пишет своей рукой. Подарок девочка хочет необычный - костюм оленя.

Сёстры Айша и Амина тоже писали сами, только не сообщили, сколько им лет. Но почерк они только вырабатывают. Айша хочет новую сумку для школы с пеналом, разную канцелярию и детскую косметику. Амина будет рада кукле, блокноту, домику Барби и детской косметике. А ещё у девочек есть брат Ерасыл. Хорошо, если и про него Дед Мороз не забудет.

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