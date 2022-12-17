Время нынче такое, что у семьи может не оказаться средств для покупки того, что приносит ребенку здоровье и развивает его физически. Тогда ребёнок пишет Деду Морозу, вдруг его сани с подарками не проедут мимо?

Восьмиклассник Никита к физподготовке относится очень серьёзно. В спортзал ходить он любит, но не всегда получается. Но и дома мальчик не сидит без дела, делает силовые упражнения и с лёгкостью поднимает по нескольку 8-литровых баклажек сразу. Но разве могут они заменить настоящие спортивные снаряды? Вот и просит Никита две гантели по 30 кг. Это не ошибка, маленькие веса для юного спортсмена уже пройденный этап. А ему хочется развивать свою силу и дальше.

И про 3-летнюю сестрёнку Амину Никита не забыл, хочет, чтобы новогодний волшебник принёс ей набор для рисования.

Богдану 5 лет, но он уже знает, что хочет заниматься боксом. Может у нас в городе подрастает будущий Костя Дзю или Геннадий Головкин? Кто знает, на какие вершины могут привести детские мечты? Главное, не отбить у ребенка охоту заниматься чем-то хорошим, полезным. Живёт Богдан с бабушкой и 15-летним братом Тимуром. Так уж получается, что бабушка тянет их одна и на спортивное снаряжение ей выделить деньги невозможно. Может, кто-то захочет поддержать мальчика на пути к мечте?

11-летняя София занимается баскетболом, но любит и зимние виды спорта. Коньки они освоила после того, как ей подарил их Дед Мороз. Теперь пора вставать на лыжи. А лыжи мама, воспитывающая Софию одна, купить не может. Девочка уже даже прибегает к визуализации мечты: рисует себя с лыжами. Сработает ли этот метод? Для того, чтобы чудо свершилось нужен помощник Деда Мороза.

Если у кого-то возникнет желание и будет возможность стать помощником Деда Мороза, вы можете принять участие в нашей акции.

Телефон редакции: 53-69-95

WhatsApp +7 747 907 57 92

Электронный адрес: ng@ng.kz

Ссылки на уже опубликованные письма в этом материале