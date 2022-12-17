В Боготе (Колумбия) завершился чемпионат мира по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин, на котором успешно выступил 18-летний костанайский атлет, мастер спорта международного класса Алексей ЧУРКИН, завоевавший в своей весовой категории (до 73 кг) три бронзовые медали - в рывке, в толчке и в сумме двоеборья.

Алексей Чуркин и его тренер Сергей Корщиков

В День независимости Казахстана, 16 декабря, в Костанае в Академии силовых видов спорта прошла встреча с вернувшимся из Колумбии бронзовым призером чемпионата мира. В украшенном цветами, воздушными шарами и флажками с государственной символикой зале Алексея Чуркина тепло приветствовали воспитанники и тренеры-преподаватели отделения тяжелой атлетики Костанайской городской ДЮСШ. На встрече присутствовали представители управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области, Аулиекольского района, в котором родился и начинал заниматься тяжелой атлетикой молодой спортсмен, Центра подготовки олимпийского резерва, воспитанником которого в настоящее время является атлет, а также областной федерации тяжелой атлетики.

Руководитель областного управления физической культуры и спорта Каиржан Есимтаев передал «виновнику» встречи поздравления от акима Костанайской области Кумара Аксакалова.

Наставник Чуркина старший тренер Костанайской области по тяжелой атлетике Сергей КОРЩИКОВ отметил, что перед чемпионатом мира они со своим воспитанником планировали занять место не ниже седьмого, чтобы завоевать первые рейтинговые очки на получение лицензии для участия в XXXIII летних Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция):

- Алексей в Боготе использовал все шесть подходов к штанге и показал свои максимальные на сегодняшний день результаты. И это огромный успех Следующий предолимпийский сезон будет для нас очень трудным и насыщенным в плане борьбы за олимпийскую лицензию. Но мы убеждены, что в созданных в Костанае условиях и при существующей поддержке можно тренироваться и готовиться к соревнованиям самого высокого уровня.

От лица областной федерации тяжелой атлетики ее руководитель мастер спорта РК Махмут Турсунов, находившийся рядом со спортсменом на чемпионате мира и первым поздравивший его с завоеванием бронзовых медалей, в стенах созданной им же пять лет назад Академии силовых видов спорта вручил молодому атлету ценный подарок.

Руководитель Центра подготовки олимпийского резерва Владимир Смоляный, поздравив спортсмена с успешным выступлением, отметил, что этот успех достигнут слаженной работой и спортивного руководства, и большого тренерского коллектива.

Махмут Турсунов, Елена Киреева, Алексей Чуркин, Каиржан Есимтаев и Сергей Корщиков

А то, что при наличии такой существующей и продолжающей развиваться отличной спортивной базы и квалифицированных тренерских кадров тяжелоатлеты Костанайской области смогут добиться еще больших успехов, выразила уверенность заместитель руководителя областного управления физкультурой и спорта Елена Киреева.

Сам же призер чемпионата мира, похоже, еще не до конца осознав, что его имя уже вписано в историю мировой тяжелой атлетики, смущаясь от происходящего, был очень краток, сказав с волнением: «Спасибо всем!»

Кстати, не прошел мимо успеха молодого костанайского спортсмена и самый именитый казахстанский тяжелоатлет, четырехкратный чемпион мира Илья Ильин, который по достоинству оценил спортивную базу во время своего посещения Академии силовых видов спорта в год ее открытия. Правда на этот раз он не приезжал в Костанай, а сделал это через соцсети, добавив: «Этот парень может сотворить чудо на парижской Олимпиаде».

Три бронзовые медали чемпионата мира среди мужчин стали для Алексея Чуркина более чем достойным завершением сезона, ставшего для него дебютным на международном уровне и принесшим спортсмену также три серебряные медали чемпионата мира среди юниоров (Ираклион, Греция), два «серебра» в двоеборье и рывке и «бронзу» в толчке чемпионата Азии среди юниоров (Ташкент, Узбекистан) и три серебряные медали V Игр исламской солидарности (Конья, Турция)

На завершившемся в Колумбии чемпионате мира Казахстан представляли 13 атлетов (девять мужчин и четыре женщины), четверо из которых поднялись на пьедестал, завоевав в общей сложности семь медалей. Кроме Алексея Чуркина, в Колумбии отличились Арли Чонтей (до 55 кг), завоевавший серебряную медаль в рывке, Нургиса Адилетулы (до 96 кг), ставший серебряным призером в двоеборье и в рывке, и Артем Антропов (до 102 кг), занявший первое место в толчке.

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Фото Олега ПАКА