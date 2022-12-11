В столице Колумбии городе Боготе в эти проходит чемпионат мира по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин. В соревнованиях принимают участие 537 спортсменов (270 женщин и 267 мужчин) из 93 стран.

Бронзовый призер чемпионата мира по тяжелой атлетике Алексей Чуркин / Фото instagram.com/iwfnet

Казахстан на чемпионате мира, на котором вместе с медалями разыгрываются рейтинговые очки для участия в XXXIII летних Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция), представляют 13 атлетов - девять мужчин и четыре женщины.

Честь Казахстана среди мужчин в весовой категории до 73 кг тренерский штаб национальной сборной доверил защищать 18-летнему мастеру спорта международного класса из Костаная Алексею Чуркину, тренирующемуся под руководством старшего тренера Костанайской области по тяжелой атлетике Сергея Корщикова. Для молодого костанайского атлета, являющегося уроженцем Аулиекольского района, где он начинал заниматься тяжелой атлетикой под руководством скоропостижно ушедшего из жизни тренера районной ДЮСШ Юрия Крупского, это уже второе приглашение в национальную сборную. В августе Чуркин выступил в V Играх исламской солидарности (2021 İslami Dayanışma Oyunları), которые прошли в городе Конья в Турции. Там он представлял нашу страну в весовой категории до 73 кг, и завоевал три серебряные медали, показав второй результат в рывке - 145 кг, став вторым в толчке с результатом 170 кг и заняв второе место в двоеборье - 315 кг. Основным соперником нашего атлета на этих Исламиаде был Ризки Джуниансях из Индонезии, завоевавший в Турции «золото» - 340 (150+190) кг.

Эмблема чемпионата мира по тяжелой атлетике в Колумбии / Фото olympics.com

Казахстанско-индонензийское соперничество в лице этих спортсменов, а также еще одного представителя Индонезии Рахмата Эрвина Абдуллы продолжилось на чемпионате мира. В Боготе Чуркин и Абдулла выступали в группе «В» и показали два лучших результата среди спортсменов этой группы. Использовав все три подхода в каждом упражнении, Алексей Чуркин в рывке зафиксировал 153 кг, а в толчке - 190 кг. Индонезийский спортсмен уступил казахстанцу в первом упражнении, вырвав штангу весом на один килограмм меньше - 152 кг, но в толчке показал результат, ставший новым мировым рекордом - 200 кг, и обошел нашего спортсмена в сумме двоеборья. Стоит отметить, что впервые в истории, тяжелоатлет, выступавший на чемпионате мира в группе «В» установил мировой рекорд, поскольку в группе «А» выступают, как правило, сильнейшие участники и выходят они на помост позже, зная результаты выступивших соперников. Однако вмешаться в спор Чуркина и Абдуллы смог лишь один атлет из группы «А», и им стал тот самый индонезиец Ризки Джуниансях, сумевший в обоих упражнениях превысить результаты Чуркина на два килограмма, став лучшим в рывке и вторым в толчке.

Алексей Чуркин, бронзовый призер чемпионата мира в рывке - 153 кг / Скриншот видео weightlifting_kaz

Таким образом Алексей Чуркин на дебютном для себя чемпионате мира среди мужчин стал третьим в рывке, в толчке и в двоеборье, набрав в суме 343 (153 + 190) кг. Первые два места в двоеборье у атлетов из Индонезии - Рахмат Эрвин Абдулла набрал 352 (152 + 200) кг, а Ризки Джунансьях - 347 (155 + 192) кг.

Ранее серебряную медаль для сборной Казахстана в Боготе завоевал Арли Чонтей, ставший вторым в рывке в весовой категории до 55 кг - 118 кг.

Комментируя свое выступление, Алексей Чуркин сказал, что настрой был хорошим и удалось выполнить тренерскую установку отработать все шесть подходов

Алексей Чуркин, бронзовый призер чемпионата мира в толчке - 190 кг / Скриншот видео all_in_weightlifting

- За выступлениями спортсменов из группы «А» следил из зала. Эмоции были непередаваемыми, когда понял, что попал в тройку призеров. Тренеры и спортсмены начали поздравлять. А вообще чемпионат мира - соревнования как соревнования, разве только соперники более опытные.

Вообще для Алексея Чуркина не только чемпионат мира среди взрослых спортсменов, а сам год стал дебютным в плане выступления на международном уровне. В мае в греческом городе Ираклионе он дебютировал на международной арене на чемпионате мира по тяжелой атлетике среди юниоров - спортсменов до 20 лет. В весовой категории до 73 кг воспитанник Центра олимпийской подготовки Костанайской области в рывке поднял 146 кг, а в толчке - 183 кг, дважды уступив лишь действующему чемпиону мира индонезийцу Ризки Джунансьяху (156 кг и 185 кг). На своем втором международном старте в июле в столице Узбекистана городе Ташкенте на чемпионат Азии по тяжелой атлетике среди юниоров костанаец в этой же весовой категории стал серебряным призером в рывке, бронзовым призером в толчке и завоевал серебряную медаль в сумме двоеборья - 325 (145 + 180) кг.