Письма Деду Морозу пишут самые разные дети. Некоторые настолько рассудительны, что не хотят тратить время просто на игры. У них есть увлечения, приносящие настоящую радость. Либо им нужны очень необходимые для дела вещи.

9-летний Мирон полюбил рыбалку. Но рыбалка - дело такое, оснащение этого замечательного хобби развивается и уже почти никто не ходит ловить рыбу с одной удочкой из бамбука. Мальчику, конечно, хочется иметь хорошие снасти: удочку, садок и прочее. Но мама этого купить не может. Возможно письмо Мирона попадётся на глаза опытному рыбаку, который порадуется новому юному соратнику и захочет сделать ему подарок.

Анастасия учится в художественной школе всего год, но уже отлчно рисует. Вот только есть такие вещи, без которых серьёзно заниматься рисованием сложно. Поэтому просит Настя необходимые для своей учёбы в художке мольберт, большую папку, бумагу и холст.

Софии тоже требуется кое-что для учебы, только не в художественной школе, просто нужно место для занятий, то есть стол и стул. Пока девочка не может писать сама и за неё это сделала мама.

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