Хотя предложение по спасению Каратомар пришло со стороны, есть надежда, что оно найдёт поддержку у местной власти

9 декабря в Костанае прошло заседание регионального общественного экологического совета при филиале партии «Аманат» по вопросу спасения Каратомарского водохранилища от сине-зелёных водорослей. Собрать удалось более 30 человек (список есть в редакции).

Были депутаты, представители различных государственных и коммунальных организаций областного и городского уровня, общественники-экологи… И руководство ТОО «Научно-технологический центр воды» (ТОО «НТЦВ») из Петропавловска, которое и предлагает свою передовую технологию очистки водоёмов от сине-зелёных.

Что планировалось обсуждать и что в итоге получилось?

Заседание провели по инициативе ТОО «НТЦВ», которое после ознакомления с реальной ситуацией на Каратомарском водохранилище разослало своё предложение по очистке воды от сине-зелёных водорослей в 11 структур области, Костаная и Рудного (ответы есть в редакции). Потому и ожидалось обсуждение именно этой проблемы…

Но по факту оказалось, что подавляющее большинство участников заседания были жителями областного центра. Потому практически весь разговор свёлся к обсуждению проблем костанайского водоканала. Между прочим была озвучена проблема областного уровня – нехватка питьевой воды и путей её решения, но без конкретики… Представители рудненского водоканала поинтересовались, как предлагаемая технология борьбы с сине-зелёными может повлиять на их работу по подготовке питьевой воды перед подачей на город. На этом всё.

О собственно проблеме очистки водохранилища вспомнили на последних минутах. И хотя она была названа основной целью заседания, вывод был сделан такой, что «надо доработать вопрос, изучить необходимость выделения средств на проведение таких работ, подготовить документы…».

Самое любопытное - по дружному согласию участников совещания основной структурой, ответственной за решение проблемы, названо управление энергетики и ЖКХ, представители которого не посчитали нужным присутствовать на заседании совета.

Организаторы обещали направить письмо акиму области, но на момент публикации данной статьи не удалось получить информацию по каким-либо итоговым документам… Даже протокола заседания нет.

История с сине-зелёными водорослями имеет давние корни. Когда чаша водохранилища была наполнена процентов на 70-80, эта растительность отравляла воду в течение одного месяца в самое жаркое время лета. Но в последние годы уровень воды упал катастрофически до половины проектного объёма и ниже. На сегодня – 44%. Если бы в прошлом году в Каратомары не сбросили воду из Верхнетобольского водохранилища, сейчас мы бы фактически наблюдали сливающиеся русла Тобола и Аята. А перед плотиной плескалась бы зловонная зелёная жижа…

Как сине-зелёные влияют на качество воды, которую мы пьём, и почему купаться в воде, превращающейся в некую субстанцию ядовитого цвета, опасно для здоровья? Почему опасно есть рыбу, выловленную в Каратомарах, и питаться мясом и молоком домашней живности, пьющей воду из водохранилища?

Многие знают историю учёного Стивена Хокинга. Кто не знает, может посмотреть в Сети. Так вот, если упрощённо, не слишком заумно. Токсины, которые выделяют сине-зелёные, имеют свойство накапливаться в организме и отравлять его постепенно. Человек этого практически не замечает. И в итоге он превращается в «овощ», у которого функционирует только мозг. Но в случае «употребления» достаточно большой дозы этого яда смерть может наступить быстро.

Из-за катастрофического падения уровня воды в водохранилище сине-зелёные стали вольготно себя чувствовать практически все тёплые месяцы года. А значит и концентрация токсинов в воде растёт быстро. И даже прошедшей зимой 2021-2022 годов на претензии жителей Рудного из-за плохого качества воды ТОО «Рудненский Водоканал» отвечал, что виной всему именно эти водоросли, которые испортили воду до такой степени, что даже зимой не хватало возможностей очистить её до приемлемого качества. При этом тоскины, выделяемые сине-зелёными, невозможно удалить из воды ни фильтрацией, ни хлорированием.

В октябре в соцсетях стали появляться сообщения о том, что воду в Каратомарах можно очистить от сине-зелёных навсегда. Оказывается, в Петропавловске СКО есть ТОО "Научно-технологический центр воды", которое владеет запатентованной технологией. Я связался с руководством ТОО, они прислали пакет документов (есть в редакции), в который вложены свидетельства, патенты, презентации, отчёты, позволяющие ознакомиться с технологией и примерами успешной очистки водоёмов различного назначения, от форелевых хозяйств до отстойников сточных вод в системах КОС.

Приведу, со слов директора ТОО «НТЦВ» Александра Рейбандта, яркие примеры этой работы:

- в СКО: Кумысное, Шайтаново, Федосейкино,

- в Алматы: ботанический сад, научный-природный парк B-17,

- в Темиртау: сеть прудов, которые и сине-зелёными цвели, и заболачивались,

- в Шымкенте: около 5 рыбных хозяйств - постоянные клиенты,

- в Усть-Каменогорске: Бухтарминское нересто-вырастное хозяйство.

Везде удалось подавить сине-зелёные и улучшить качество воды до стандартных допустимых концентраций для рыбохозяйственных водоёмов (эти ПДК более строгие, чем ПДК для питьевых водоёмов, так как вода для питья после водоёма ещё проходит очистку).

Ну и самый, наверное, яркий пример, это водоём-накопитель сточных вод Петропавловска. Он «цвёл», выделял сероводород, имел жуткий запах… В итоге за два года удалось подавить «цветение» и добиться высоких показателей чистоты воды.

Местные телеканалы МТРК и QYZYLJARTV сняли об этом репортажи. Более ста пятидесяти водоёмов по всему Казахстану были спасены благодаря этой технологии.

Я сразу же связался с нашим депутатом Альбертом Павловичем Рау, спросил, знает ли он о существовании такого способа очистки водоёмов. Он предложил, чтобы руководство ТОО «НТЦВ» связалось с ним. И они подготовили письмо министру экологии, геологии и природных ресурсов С. А. Брекешеву (есть в редакции) с предложением использовать технологию ТОО для очистки Каратомарского водохранилища.

Параллельно с этим шла подготовка к заседанию в Костанае на 9 декабря. 12 декабря пришёл ответ за подписью вице-министра С. Мукатаева. Вот текст:

"Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан (далее – Министерство), рассмотрев вышеуказанное письмо, касающееся проблемы качества воды в Каратомарском водохранилище, сообщает следующее.

Республиканское государственное предприятие «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства (далее - РГП "Казводхоз") реализует по Костанайской области 6 водохранилищ, образующих каскад на трансграничной реке Тобол и позволяющих регулировать сток для гарантированного водоснабжения городов и сельскохозяйственных потребителей области, а также для осуществления обязательного санитарного пуска в Российскую Федерацию на основе межправительственного соглашения осуществляет эксплуатацию. На основании разрешения на специальное водопользование РГП «Казводхоз» оказывает услуги по регулированию поверхностного стока, то есть регулирует сток только с помощью опорных сооружений, не получая воды из реки Тобол. Вода, накопленная в водоемах, образуется из весенних талых вод.

Основной деятельностью РГП "Казводхоз" является обеспечение надлежащего технического состояния сооружений и сооружений водохранилища. В зону обслуживания входит граница первой полосы санитарной зоны строгого режима, которая проходит по водному краю при нормальном указанном уровне по водному узлу на 500 м выше, 200 м ниже и 100 м слева и справа от гидроузла. Акватория водохранилища в соответствии с актом на право постоянного землепользования земля в собственность РГП «Казводхоз» не входит.

Каратомарское водохранилище является многолетним регулируемым водохранилищем. Накопление воды осуществляется во время паводка с последующим перераспределением в течение одного года или в течение нескольких маловодных лет.

Все мероприятия по очистке территории по акватории водохранилища от загрязнения и содержанию в надлежащем порядке охранных лесных полос вдоль береговой линии водохранилища должны осуществляться силами и средствами землепользователей, которым данный земельный участок предоставлен.

Во время развития сине-зеленых водорослей, когда колонии фитопланктона наполняются ветром, предприятие использует метод аэрации (пузыря) путем подачи сжатого воздуха из компрессорных установок в зоне водозаборных точек, а фитопланктон удаляется по мере приближения к водозаборным сооружениям. В этом случае вода подается на очистные сооружения очищенной водоснабжающей организации. Данные мероприятия не входят в компетенцию РГП «Казводхоз» и не предусмотрены правилами эксплуатации водохранилищ, но осуществляются предприятием с целью облегчения работы очистных сооружений ТОО «Рудный Водоканал».

Также для поддержания уровня воды в нормальном состоянии применяется пополнение Каратомарского водохранилища за счет сброса стратегических запасов воды из Верхне-Тобольского водохранилища. Но из-за низкого запаса воды в водохранилищах после предыдущего наводнения и маловодных лет сброс стратегических запасов воды из Верхнебольского водохранилища становится серьезной проблемой.

При этом необходимо отметить, что все водозаборные сооружения коммунальных хозяйств области расположены непосредственно в верхнем бьефе водохранилищ Костанайского филиала РГП «Казводхоз».

Для достижения надлежащего уровня качества исходной воды на водопроводных станциях возникает необходимость в частых промывках сооружений, усиленной коагуляции воды, хлорировании, микрофильтрации и других видах работ, предусмотренных по технологии очистки поверхностной воды фильтрующей станцией коммунальной организации, подающей воду жителям города. Костанайский филиал РГП "Казводхоз" не проводит водоподготовительные работы по очистке воды и данные мероприятия не входят в цель деятельности филиала. Поставка воды в качестве питьевой воды входит в обязанности коммунального предприятия за счет очистных сооружений.

Cообщается в порядке информации".

Ничего, кроме недоумения, эта формальная отписка не вызывает.

В заключение хочу провести некую параллель для размышления. Когда у нас из крана течёт вода, непригодная для питья, есть три варианта:

1. Смириться и пользоваться тем, что есть. Отстаивать, кипятить, снова отстаивать...

2. Покупать бутилированную воду со стороны.

3. Установить фильтр.

Отравленная в Каратомарах вода сливается в Сергеевское и Амангельдинское водохранилища и далее – в нижнее течение Тобола. Кроме Рудного и Костаная, водой из этих водоёмов пользуются много населённых пунктов. По сути – пьют отравленную воду.

Выход какой?

1. Смириться и продолжать пользоваться отравленной водой, с очисткой которой водоканал не может справиться ни фактически, ни теоретически.

2. Запасного Тобола на стороне у нас просто нет.

3. Есть возможность очистить Каратомары (поставить "фильтр") с помощью предлагаемой технологии.

Что для этого нужно? Желание и ответственное отношение к проблеме со стороны властей. Это акиматы Рудного, в первую очередь, и области, а также руководство республиканского госпредприятия «Казводхоз» и его Костанайского областного филиала. Будет нелишним и участие АО «ССГПО» в рамках Меморандума о взаимном сотрудничестве с акиматом Костанайской области.

Цена вопроса – 17 млн тенге в месяц на четыре года.

Но здесь есть один важный нюанс.

Хлорелла весной «просыпается» раньше сине-зелёных. Это позволяет ей отвоёвывать жизненное пространство и тормозить развитие последних. А значит, её необходимо запускать в водоём ещё зимой, под лёд. То есть, у нас осталось всего три месяца на раскачку. Потом придётся ждать целый лишний год до следующего ледостава. И «удивляться» стремительно ухудшающемуся качеству воды.

И последнее. В феврале в статье «О городе Рудном замолвите слово» я писал:

«Из тех денег, что город зарабатывает для республики и области, на любые насущные нужды, о которых говорили и говорят горожане, практически никогда ничего не выделялось. При ведении дел «вахтовым» методом в этом никто из руководителей любого уровня необходимости не видел, поэтому всегда отговаривались фразой «в бюджете средства на (любую настоящую проблему или нужный городу объект) не предусмотрены». При этом средства возникали ниоткуда, если какая-нибудь «гениальная» идея приходила в голову кому-либо из высокосидящих начальников. Типа «колеса оборзения».

Сейчас в области новый аким, а город возглавляет человек, явно неравнодушный к его судьбе. И хотя предложение по спасению Каратомар пришло со стороны, есть надежда, что оно найдёт поддержку у местной власти…