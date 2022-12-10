Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек УСКЕНБАЕВ сегодня, 10 декабря, провел встречу с населением. Встреча прошла, можно сказать, в «узком кругу». Всего для желающих задать министру вопросы в Жастар сарайы подготовили 50 мест, половину которых заняли местные чиновники и строители, возводившие 91 дом для пострадавших от пожара в Аулиекольском районе. Кстати, встреча была назначена на 11.30, но началась она раньше, при этом все места были уже заняты.

Несколько вопросов от населения министру все-таки задали. В частности, интересовались о ремонте дороги на Аркалык, об обеспечении качественной питьевой водой в селе Приреченское Денисовского района и о строительстве школы в микрорайоне Береке в Костанае. На большинство из них отвечали костанайские чиновники, а министр лишь комментировал их ответы и задавал дополнительные вопросы. Например, аким Костаная Марат Жундубаев ответил, что школа в Береке будет построена. А министр уточнил, единственная ли это школа на новый микрорайон? Сказали, будет 2 школы. Или по воде в поселке, ответил заместитель акима области Гауез Нурмухамбетов, который сообщил, что водопровод в Приреченском появится через 2 года, и на него из республиканского бюджета выделено 1,9 млрд тенге. Ускенбаев попросил уточнить, где планируют брать воду и откуда выделяют деньги.

- Понятно, что большая программа выполняется, и еще будет выполняться, - подвел итог встречи с населением министр. - К сожалению, события в Экибастузе показали, что мы еще недостаточно внимания уделяем объектам жизнеобеспечения. Поэтому глава государства взял ситуацию под жесткий контроль. Он дал поручение разработать соответствующую программу, чтобы обеспечить бесперебойную и качественную работу всех объектов жизнеобеспечения. Новый аким Костанайской области опытный человек. Я думаю, мы вместе разработаем специальную программу для области, где все поднятые вопросы будут решаться. В первую очередь, нужно подумать об обеспечении водой и подумать о строительстве дорог.

Корреспондент «НГ» спросил министра индустрии о недавних ЧП на ТЭЦ в Аркалыке и порывах труб в Костанае и Рудном.

- Главой государства дано поручение в целом по инфраструктуре всей страны анализ провести и принять решение по обновлению, - ответил министр. - По всем ТЭЦ, объектам теплостей и водоснабжения будет принята программа, которая обеспечит это. Те ремонтные работы, о которых вы заявляли, проводятся городскими силами. До республиканского уровня они не доходили. Но в случае необходимости, мы тоже подключимся.

Отвечая на вопросы журналистов, Ускенбаев уточил, что комиссия по анализу инфраструктуры уже работает.

- Анализ нужно структурировать, - сказал он. - По теплосетям, за которые мы отвечаем, анализ практически по всем городам завершен. Сейчас министерство энергетики, которое отвечает за работу ТЭЦ, они тоже проводят свой анализ. Общие выводы будут представлены в правительство.

Фото Ксении РЕБИК