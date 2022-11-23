Хлопок на отопительном котле произошел в Аркалыке
23 ноября 2022, 22:18 | Происшествия
Авария произошла сегодня, 23 ноября, около 17.00 на городской ТЭЦ. К счастью, обошлось без жертв. И отопление с водой в домах горожан останутся, сообщает @arkalyk.news.
- В отопительном котле произошёл незначительный хлопок , вследствие чего была разрушена обмуровка котла, - прокомментировали происшествие в акимате Аркалыка. - Второй водогрейный и три паровых котла не пострадали. Обошлось без жертв и травм работников. На подачу тепла и воды данная неисправность не повлияет. Ремонтные работы будут произведены в рабочем порядке, о ходе ремонта сообщим дополнительно из официальных источников.
Последние новости
23.11.22 17:12 Снег, метель, а после - сильный мороз. Погода ухудшится в ближайшие дни в Костанае и по области
23.11.22 16:22 Новые остановочные павильоны начали устанавливать в Костанае
23.11.22 14:39 Депутат Жамалов призвал снизить пороги достаточности для использования накоплений в ЕНПФ
23.11.22 13:23 Цены на молочные продукты выросли в Казахстане
23.11.22 13:09 Фальцевая кровля – что это, плюсы, разновидности
23.11.22 09:46 Как посмотреть кино в Алматы со скидкой до 30%
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.