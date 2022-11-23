Авария произошла сегодня, 23 ноября, около 17.00 на городской ТЭЦ. К счастью, обошлось без жертв. И отопление с водой в домах горожан останутся, сообщает @arkalyk.news.

- В отопительном котле произошёл незначительный хлопок , вследствие чего была разрушена обмуровка котла, - прокомментировали происшествие в акимате Аркалыка. - Второй водогрейный и три паровых котла не пострадали. Обошлось без жертв и травм работников. На подачу тепла и воды данная неисправность не повлияет. Ремонтные работы будут произведены в рабочем порядке, о ходе ремонта сообщим дополнительно из официальных источников.