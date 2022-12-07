В то время как сбалансированная диета, подобранная в соответствии с режимом тренировок, очень важна для достижения максимальных результатов, многие спортсмены добавляют к ней спортивные добавки. К ним часто относятся добавки, предназначенные для получения энергии перед тренировкой, а также для восстановления после тренировки. Выбор качественной добавки является ключевым моментом, но вы также должны знать лучшее время для приема каждой добавки в течение дня. Когда принимать спортивное питание и как это правильно делать – разберём в этой статье.

Спортивное питание: когда начинать?

Спортсмены, которые только начали тренироваться, особенно подростки, в реальности будут в состоянии стресса от шести до двенадцати недель. У спортсменов произойдет множество неврологических, мышечных и когнитивных адаптаций. Спортсмены начинают понимать движения, стресс, дискомфорт и начинают более эффективно заставлять себя. Это ключевой момент.

Всё-таки когда можно начинать принимать спортивное питание? Возможно, спортсмену будет целесообразно в течение одного-двух лет разобраться со своим телом, мышлением и подходом к тренировкам, прежде чем принимать добавки. В реальности может пройти от шести до двенадцати месяцев, прежде чем спортсмен поймет, как действительно тренироваться. Когда спортсмен поймет, как тренироваться, тогда купить спортивные добавки в Казахстане будет более целесообразно.

Что касается кофеина, мы не рекомендуем использовать его, пока спортсмену не исполнится пятнадцать или шестнадцать лет. Маленькие дети с трудом понимают разницу между кофеином и его отсутствием. Воздержитесь от кофеина.

В идеале, начинающим спортсменам не должны требоваться средства для повышения выносливости или соединения, например, коллаген, пока они не станут немного старше. В возрасте от восемнадцати до двадцати лет, в зависимости от того, как долго они тренируются.

Как и когда можно принимать спортивное питание?

Добавки, которые следует принимать во время или перед завтраком:

- Сывороточный протеин

Как бы ни было соблазнительно нажать на кнопку "дремать" еще раз, подумайте вот о чем: Во время сна ваше тело находится в состоянии катаболизма. В течение 8-9 часов ваше тело остается без пищи, что заставляет его обратиться за топливом к с таким трудом заработанной мышечной массе.

Как это остановить? Встать с постели и поесть или попить! Лучшее, что можно ввести в организм утром - это высококачественный, быстроусвояемый протеин. Сывороточный протеин, который является быстродействующим молочным белком, может помочь увеличить скорость синтеза белка, доставляя в мышцы незаменимые аминокислоты, что запускает анаболический процесс.

- Рыбий жир

Рыбий жир, содержащий незаменимые жирные кислоты EPA и DHA, является отличным источником омега-3 жирных кислот и обеспечивает множество преимуществ для организма. Эти жирные кислоты обладают противовоспалительными свойствами, а также являются мощными антиоксидантами.

Это важно, поскольку тяжелые физические нагрузки вызывают воспалительную реакцию. Хотя некоторое воспаление желательно, слишком сильное может замедлить восстановление мышц после тренировки.

- L-карнитин

Во время отдыха и тренировок низкой и умеренной интенсивности жир составляет около 80 процентов источника энергии. Повышение уровня карнитина в организме теоретически улучшает транспортировку жира и позволяет использовать больше жира во время тренировок.

Добавки, которые нужно принимать за 1 час до тренировки:

- Кофеин

Кофеин - это стимулятор естественного происхождения, содержащийся во многих пищевых продуктах, не говоря уже о кофе. Доказано, что кофеин оказывает положительное влияние на энергетический обмен, потерю веса и жира в организме. Он также показал себя как эффективный эргогенный помощник в упражнениях на выносливость и в коротких сериях максимальных упражнений (например, спринтах), снижая скорость наступления усталости и уменьшая восприятие усилий.

Добавки, которые нужно принимать во время тренировки:

- Бета-аланин

Во время интенсивных тренировок накопление ионов водорода вызывает падение уровня pH в мышцах, что в конечном итоге приводит к усталости. Способность задерживать усталость частично связана с концентрацией карнозина в мышцах.

- Аминокислоты (BCAAs)

BCAA - изолейцин, валин и особенно лейцин - играют ключевую роль в регулировании белкового обмена, стимулировании синтеза белка и подавлении его распада. В мышцах BCAA служат важным источником энергии во время тренировки, а прием BCAA до или после тренировки может улучшить восстановление поврежденных мышц.

Главные вопросы о приёме спортивных добавок

Разобраться в спортивном питание, что и когда принимать помогут эти вопросы:

1. Когда нужно принимать спортивное питание?

Основная функция большинства добавок - восстановление организма после тренировок. Именно поэтому чаще всего принимать все эти комплексы стоит после тренировок. Некоторые добавки имеют накопительный эффект и принимаются до или во время физических нагрузок. Опять же, сработают они только в том случае, если вы правильно питаетесь в повседневной жизни. Если ваш стандартный рацион состоит из кофе, сигарет и пончика на обед, никакие спортивные диетические добавки вам не помогут. Дозировка зависит от ваших физических параметров, спортивных нагрузок и целей (похудение, набор или удержание массы). Поэтому необходимое количество вам должен рассчитать ваш тренер.

2. Нужно ли принимать спортивное питание в дни отдыха

Если коротко, то да. Ваши мышцы нуждаются в белке даже в те дни, когда вы не проводите время в тренажерном зале. В дни отдыха ваши мышцы и другие ткани активно восстанавливаются, а восстановление может занять до 24-48 часов. Поэтому маловероятно, что в дни отдыха ваши потребности в белке уменьшатся.

3. Можно ли принимать спортивное питание во время похудения?

В таком случае сохранение мышечной массы, как правило, не требуется, поэтому аминокислоты BCAA, протеин и Омега-3 отпадают сразу. Единственное, что нужно - жиросжигатели. Это основное спортивное питание для похудения.

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