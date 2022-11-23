Фальцевая кровля – что это, плюсы, разновидности
Всё новое – это хорошо забытое старое. В случае с фальцевой кровлей это действительно так. С помощью жестяных листов крыли крыши сотни лет назад, фальцы используются и сейчас, только материалы и технология укладки усовершенствовались.
Картина маслом: особенности фальцевой крыши
Фальцевая кровля – это покрытие из прямоугольных металлических листов. Главное отличие в способе фиксации картин (листов), которые соединяются с помощью фальцев – специальных желобов по краям пластины. Покрытие выходит абсолютно герметичным, не пропускает влагу, ведь целостность картин не нарушается саморезами, замками, гвоздями и т.п.
Если раньше фальцы изготавливали из жести, для состоятельных заказчиков – из меди, то сегодня более популярна нержавеющая сталь – бюджетный и долговечный материал. Также используются алюминий, цинко-титановый сплав. Листы металла дополнительно покрывают полимерным напылением, чтобы увеличить срок службы и придать нужный цвет.
Преимущества использования фальцевых кровельных материалов
Фальцевая крыша обладает следующими преимуществами:
- антикоррозийные металлические фальцы не боятся влаги, осадков;
- отсутствие проникающих креплений защищает кровлю от протечек;
- устойчивость к перепадам температур;
- огнестойкость;
- возможность использования на крышах сложных форм (применяются картины с двойным фальцем);
- подходит для крыш со скатом от 3 градусов;
- небольшой вес, не нужно усиливать стропильную систему;
- разнообразие типов фальцев и цветов полимерного покрытия;
- срок службы 25-100 лет, в зависимости от материала в основе.
Стальная кровля фальц рассчитана на 25 лет эксплуатации, еще +5-10 лет за счет полимерного покрытия. Крыша из алюминия прослужит 80 лет, медная – 100 лет и более.
Разновидности фальцевого покрытия
В плане конструкции кровельные материалы отличаются конфигурацией фальцев. В зависимости от угла наклона ската крыши, используется определенный тип соединения. Три основных вида фальцев:
- Одинарный: самый простой способ крепления. С одной стороны картины кромка загнута на 90 градусов, с другой – два подгиба: первый на 90, второй на 180 градусов. Фальц с двумя подгибами накладывается на лист с одинарным подгибом. Применяются стоячие и лежачие фальцы.
- Двойное соединение: более сложный в изготовлении и монтаже, но и более герметичный и надежный вид фальца. Оба края изогнуты Г-образно. Фальцы также бывают стоячие и лежачие, соединяются соответственно продольно и поперечно.
- Кликфальц – самый современный тип крепления, при защелкивании кромок слышен характерный «клик». Простой в монтаже тип материалов, применяется для крыш с наклоном от 16 градусов.
Как выбрать фальцевое покрытие
Купить фальцевую кровлю можно в строительных магазинах или на специализированных сайтах. При выборе эксперты рекомендуют учитывать следующие моменты:
- материал, из которого изготовлено покрытие;
- тип фальцевого соединения;
- размер картины: длина, ширина, высота;
- цвет и фактура листа (для кровли с полимерным покрытием);
- толщина картины: стандарт – 0,45 мм;
- допустимый наклон ската в градусах;
- компания-производитель;
- срок службы;
- гарантия на кровельный материал;
- стоимость.
Фальцевая кровля – универсальный стройматериал, который сегодня применяется для обустройства крыш коттеджей, современных домов в стиле Hi-Tech и минимализм, общественных и промышленных зданий.
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