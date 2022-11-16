15 ноября в ДК «Современник» в с. Заречное прошла отчетная встреча акима Костанайского района Жансултана ТАУКЕНОВА и акима Заречного сельского округа Нургисы ИСМАГАМБЕТОВА с местными жителями. Акимы ответили на вопросы сельчан и пообещали решить наиболее важные проблемы.

В начале встречи Исмагамбетов рассказал о проделанной работе в округе по итогам 11 месяцев 2022 года.

- С 26 по 27 октября мной были проведены отчетные встречи в селах Абай, Новоселовка, Осиновка, Талапкер, Рыспай и Заречное. В Рыспае техперсонал медпункта просил выделить помещение для хранения угля и дров, на месте было принято решение выделить для этой цели старое здание АО «Казахтелеком», - рассказал аким. - По просьбе жителей Рыспая скосить траву, им были предоставлены трактор с косилкой, трава была скошена. В Талапкере была проведена большая работа по вывозу несанкционированного мусора - более 400 000 кубометров.

Он добавил, что в Осиновке, Новоселовке и Талапкере жители говорили о пересыхании котлованов, для решения этой проблемы экскаватором и фронтальным погрузчиком в них углубили дно.

- Жители Заречного жаловались «НГ» на ул. Студенческую недалеко от пересечения с ул. Юбилейной. На отчетной встрече в октябре вы обещали засыпать их щебнем, но в ноябре жители сообщили, что работы так и не были проведены. Почему так произошло и когда будет проведен ремонт улицы Студенческой? - спросил корреспондент у Исмагамбетова.

Ямы на ул. Студенческая недалеко от пересечения с ул. Юбилейная в Заречном. Рядом бегают бродячие собаки.

- 14 ноября мы грейдировали несколько улиц в Заречном: Студенческую, Абая, Спортивную, Луговую, Апрельскую. Специалист выезжал на место и было принято решение, что нужно разровнять автогрейдером, ямы на Студенческой устранили, - ответил аким сельского округа. - До ул. Юбилейная мы разровняли, но возле пересечения ямы остались. Щебень положить там не получится, так как улица Студенческая поднимается, и через время он всплывет. Так что сейчас разрабатываем ПСД на ремонт - будем запрашивать бюджет на следующий год.

- Я согласен, если там щебнем засыплем, мы решим эту проблему, но на очень короткий срок, - прокомментировал Таукенов. - Если там действительно требуется проектирование или проведение среднего ремонта, тогда нужно включать эту улицу в перечень бюджетных заявок. Сейчас бюджет на 2023 год формируется, вопросы отрабатываются с управлением экономики акимата Костанайской области, с управлением автодорог. Сказать, будет ли это в 2023 или в 2024 году, пока мы не можем, но как только сумма утвердится в бюджете - проблему решим.

- Жители Костанайского района сообщали нам, что если ночью ехать из Костаная в Заречное по Корейскому мосту, то видно, что на въезде в село нет освещения. Такая же проблема и на въезде в г. Тобыл по большому мосту. Как будет решаться эта проблема?

Проблема освещения в Заречном одна из самых острых

- О проблеме нам известно, там действительно отсутствует освещение до дома № 49 по ул. Юбилейной, но в мкрн. Северный фонари светят и этот участок тоже охватывают, - ответил Нургиса Исмагамбетов. - На ул. Юбилейной у нас уже полтора месяца освещения не было, но благодаря руководству района выделили бюджетные средства и частично на этой улице поменяли 2 километра старого кабеля и установили современные LED-лампы. В планах на 2023 год продолжить ремонтировать освещение по Юбилейной в сторону Корейского моста. Там жилых домов нет, там с правой стороны дачи, слева мкрн. Северный.

- Уличным освещением нужно заниматься, я знаю, что в Заречном люди к нам обращались. Где-то мы решили этот вопрос в этом году, по округу тоже работали - в Талапкере, в Рыспае, - добавил Таукенов. – Нужно, чтобы освещение было в школах, детских садах, магазинах и т. д. В первую очередь нужно этими объектами заняться.

Пришедшая на встречу женщина попросила акимат района разобраться со стройкой в логу в Заречном. Таукенов на это ответил, что, вероятно, до строительства обводного канала вода шла по этому руслу, но сейчас нет, и человек решил построиться там. Он поручил акиму сельского округа разобраться в ситуации.

- В последнее время жители области жалуются нам на увеличение численности бродячих собак в области. Какая ситуация в Заречном с/о и Костанайском районе и как вы реализуете нормы Закона «Об ответственном обращении с животными»? - спросил корреспондент «НГ».

- Если раньше собаки ветслужбой отлавливались и умерщвлялись, то сейчас для решения этой проблемы мы решили построить приют для собак, - пояснил аким Костанайского района. - В Заречном эта проблема очень актуальна. 9 ноября возле кафе «Наурыз» мы решили построить такой приют, также мы сотрудничаем с таким приютом на территории дачного участка возле с. Мичурино. Мы готовим будки, вольеры, питание для собак, пока что будем отлавливать животных и размешать в этом приюте, там их будут уже в ближайшее время чипировать и стерилизовать.

Люди в зале также спрашивали о водоснабжении в Заречном. Жансултан Таукенов обещал, что после разработки ПСД проекта, акимат будет подавать заявку о выделении средств из областного бюджета. Аким района, отвечая на вопросы населения, также сообщил о строительстве в начале следующего года спортивного физкультурно-оздоровительного комплекса стоимостью более 400 млн тенге в Заречном. Кроме того, на местном ипподроме построят конный манеж. Звучали вопросы и об очистке дорог в зимнее время, а также санитарной очистке села. Аким района пообещал проконтролировать эти работы.

Фото Андрея СКИБЫ