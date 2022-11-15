Численность населения Земли достигла 8 млрд человек, сообщает Informburo.kz со ссылкой на ООН. Редакция "НГ зафиксировала эту цифру на счетчике Worldinformer в 13.59 по костанайскому времени.

Как сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения Ксения ЖИЛКИБАЕВА, за последние сутки в Костанайской области родилось 34 младенца. Из них 17 - в областном центре.

"В этом году Всемирный день народонаселения приходится на знаменательный год, когда мы ожидаем рождения восьмимиллиардного жителя Земли. Это повод отпраздновать наше разнообразие, признать нашу общую человечность и восхититься достижениями в области здравоохранения, которые увеличили продолжительность жизни и значительно снизили уровень материнской и детской смертности", – сказал генеральный секретарь ООН Антониу ГУТЕРРИШ.

Ожидается, что в 2023 году Индия станет самой густонаселённой страной мира, обойдя Китай по этому показателю.

Вместе с тем в ООН отмечают, что население мира растёт медленными темпами с 1950 года. По прогнозам, количество людей на планете к 2030 году достигнет отметки в 8,5 млрд человек, а к 2050 году – 9,7 млрд человек.

Более половины прогнозируемого прироста населения мира до 2050 года будет сосредоточено в восьми странах: Демократической Республике Конго, Египте, Эфиопии, Индии, Нигерии, Пакистане, Филиппинах и Объединённой Республике Танзания.

"Взаимосвязь между ростом населения и устойчивым развитием сложна и многогранна. Быстрый рост населения затрудняет искоренение бедности, борьбу с голодом и недоеданием, а также расширение охвата систем здравоохранения и образования. И наоборот, достижение целей в области устойчивого развития, особенно связанных со здоровьем, образованием и гендерным равенством, будет способствовать снижению уровня рождаемости и замедлению роста населения планеты", – отметил заместитель генсека ООН Лю ЧЖЕНЬМИНЬ.

Средняя продолжительность жизни в мире достигла 72,8 года в 2019 году. Это почти на 9 лет больше, чем в 1990 году. По прогнозам ООН, дальнейшее снижение смертности приведёт к увеличению продолжительности жизни до 77,2 года к 2050 году.