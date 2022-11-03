Интернет-магазин является очень популярным онлайн-магазином виртуальных товаров на просторах «всемирной электронной паутины». Она зарекомендовала себя как проверенных ресурс, на котором можно купить качественный софт, а также виртуальные игры, ключи к играм, офисные программы по доступным ценам и многое другое.

Характерными особенностями сайта являются крайне адекватные цены на предоставленный софт, а также регулярно проводимые акции, специальные предложения для покупателей. Например все желающие могут начать зарабатывать на сайте, распространяя партнерскую ссылку и получая выгодный процент от тех товаров, которые будут куплены другими пользователями, перешедшими по ней.

Одним из наиболее важных факторов качества виртуальных товаров, которые предлагает для пользователей площадка GGSEL, является то, что все они имеют проверенный WM-аттестат. Без него попасть на страницы интернет-магазина нереально, потому что продавец дорожит своей репутацией и заботится о максимальной безопасности пользователей, а также об их удобстве, желая, чтобы люди, купившие тот или иной товар на сайте, были довольны покупкой и снова возвращались, становясь постоянными клиентами ресурса.

Основываясь на многолетнем опыте, аналитике современных проблем с безопасностью персональных компьютеров, эксперты площадки советуют пользователям обязательно найти проверенный антивирус и установить его на свой компьютер, либо на мобильное устройство под управлением операционных систем iOS и Android. Учитывая тот факт, что основатели сайта, программисты, прочие технические специалисты GGSEL хорошо разбираются в сфере кибербезопасности, эти слова не являются пустым звуком.

В интернете полно вирусных программ, которые неоднократно атаковали как обычные, новостные сайты, так и крупные интернет-порталы, агрегаторы, и даже правительственные площадки. Не так давно ряд важнейших правительственных сайтов, прочих интернет-ресурсов и даже персональные компьютера пользователей из стран СНГ, в том числе и РФ подверглись атаке вируса Petya.A. Он атаковал эти сайты и ПК людей в 2017 году.

Вот, почему более 60% пользователей по всему миру отдают предпочтение именно антивирусному программное обеспечению, которое наиболее эффективно справляется с угрозами подобного типа.

Постоянно развивающийся интернет-магазин GGSEL, чьи специалисты регулярно улучшают ресурс, добавляют новые товары, следят за тем, чтобы все они были качественными, функциональными, уверены в том, что безопасность компьютера пользователя – это превыше всего. Именно поэтому они говорят о том, что нужно позаботиться в первую очередь именно о ней, а потом уже скачивать другой софт, как развлекательный, так и офисные программы.

Как же выбрать правильный антивирус, чтобы можно было спокойно посещать сайты в сети интернет, без боязни заходить на различные веб-сервисы, а также быть уверенными в том, что система устройства будет в целости и сохранности?

Эксперты в сфере кибербезопасности, а также опытные пользователи советуют обращать внимание на ключевые характеристики качественных антивирусных программ, среди которых: быстрота поиска вредоносного ПО, оперативное выявление компьютерных вирусов с их дальнейшим обезвреживанием, проверка состояния системы, ее быстродействия и правильного функционирования, перемещения зараженных файлов в карантин, эффективное противодействие кибернетическим атакам и их купирование.

И найти нормальный антивирусный софт можно именно на площадке GGSEL, которая пользуется популярностью у пользователей и предоставляют только качественные программы для ПК.

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