Внимательно осмотреть машину, посетить СТО и провести диагностику технического состояния, придирчиво проверить правоустанавливающие документы у продавца – это важные этапы выбора автомобиля на вторичном рынке. Однако покупатель нередко забывает, что юридические проблемы с машиной могут доставить не меньше неприятностей, чем технические неполадки. Проверить авто на залог, арест, розыск и иные обременения не менее важно, чем ознакомиться с историей ДТП и проверить состояние основных узлов и деталей.

Проверка автомобиля на залог

Как узнать, в залоге машина или нет? Заподозрить, что продавец предлагает купить проблемный автомобиль (в том числе заложенный), можно по следующим косвенным признакам:

заниженный ценник;

продажа почти нового авто;

отсутствие оригинала техпаспорта у продавца;

в полисе КАСКО в качестве выгодополучателя указан банк.

Также стоит внимательно изучить договор купли-продажи, на основании которого продавец стал собственником машины. Если транспортное средство приобреталось в кредит, этот факт будет прописан в договоре.

Даже если автомобиль подозрительный, по косвенным признакам нельзя достоверно убедиться в отсутствии или наличии залога. Чтобы быть уверенным на 100%, нужно проверить в залоге ли авто по базам данных уполномоченных государственных органов или с помощью специальных сервисов.

Почему важно проверять авто на нахождение в залоге

Проверка авто на залог в банке – единственный надежный способ избежать таких неприятных последствий, как:

изъятие машины за долги продавца;

необходимость гасить чужие долги;

длительные судебные процессы;

потеря времени и денег.

Залог переходит к новому собственнику вместе с приобретенным имуществом – и банк имеет право требовать выплаты долгов предыдущего владельца или забрать машину, если займ не погашен. Доказать свою правоту и добросовестность покупателю в таких ситуациях почти невозможно.

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