Если вы возите грузы из России в Казахстан, то советуем воспользоваться Биржей грузоперевозок ATI.SU. Биржа успешно функционирует с 1998 года, за такой длительный период работы появилось множество удобных в использовании сервисов для экспедиторов, грузоперевозчиков и грузовладельцев. Ежедневно на Бирже присутствует порядка 300 000 участников из Казахстана, России, Беларуси и других стран СНГ.

Если кому-то необходимо совершить отправку грузов из Москвы в Казахстан, а вы — перевозчик, который планирует поездку в том же направлении, благодаря сервису LOADS.ATI.SU вы можете найти грузы и совершить поездку по выгодной ставке.

Сервис «Поиск грузов» разработан специально для перевозчиков. Работа с сервисом организована достаточно просто. Вам необходимо:

зайти на главную страницу Биржи ATI.SU;

найти раздел «Грузы» и перейти в сервис;

заполнить открывшуюся форму основными данными.

В графы «Откуда» и «Куда» впишите наименования населенных пунктов погрузки и прибытия. Нажав кнопку «Найти грузы», вы увидите список всевозможных отправлений, предлагаемых для перевозки по заданному направлению. Если вариантов слишком много, сузить поисковую выдачу можно, выбрав дополнительные параметры: тип кузова, дату погрузки, способ оплаты и другие.

Обратите внимание, что при бесплатном пользовании Биржей перевозчику будет доступно лишь 30% контактов грузовладельцев. Расширить данный список возможно приобретением лицензий на поиск международных грузов. Также на Бирже можно приобрести лицензии на поиск грузов по России. Самая удобная и выгодная лицензия — «Все грузы». Она даёт возможность увидеть все контакты грузоотправителей как по России, так и за границей.

После покупки любой из лицензий вы можете также подключить услугу «Уведомления о грузах». Это означает, что вы будете получать соответствующие уведомления, когда на сайт будет выложен груз, соответствующий вашим критериям. У данной услуги, кстати, есть бесплатный пробный период — семь дней.

После того как потенциальный партнёр выбран, до момента окончательного заключения сделки вам предлагается проверить добросовестность грузоперевозчика или транспортной компании в разделе «Проверки».

Это лишь малая часть полезных сервисов современной Экосистемы ATI.SU. Заходите на сайт Биржи и убедитесь сами, что ATI.SU — это удобство, надёжность и забота о вас и вашем времени!

На правах рекламы