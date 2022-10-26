Главное разбирательство по уголовному делу Ольги ТРОПАНЕЦ, которая обвиняется в создании финансовой пирамиды Antares Limited, отложили в суде №2 Костаная сегодня, 26 октября. В прошлый раз начало процесса отложили в связи с тем, что Тропанец находилась на больничном и проходила лечение в костанайской клинике. На этот раз подсудимая явилась в зал суда, но заявила, что сменила адвоката.

- Вместо адвоката Константина Геращенко меня будет защищать адвокат Эльмира Санкаева, - пояснила подсудимая Тропанец.

Эльмара Санкаева и Мерей Аманжулов

- Вы должны понимать, что мы не можем затягивать судебный процесс, - сообщил судья Мерей АМАНЖУЛОВ. - В прошлый раз вы были нездоровы, теперь поменяли адвоката, которой нужно время, чтобы ознакомиться с делом. В деле 40 потерпевших и 40 томов! Это не так просто. В следующий раз мы не будем откладываться, есть сроки.

Согласно материалам дела, Ольга Тропанец обвиняется в создании финансовой пирамиды Antares Limited, головной офис которой находится в Гонконге. На прошлом судебном заседании адвокат пояснял, что изначально в деле фигурировала Гульшат Жетписпаева. По его мнению, именно она создала пирамиду, а Тропанец лишь проводила праздничные мероприятия, так как работает ведущей. Но в итоге тоже стала потерпевшей, так как продала машину и вложила последние деньги в пирамиду. Кстати, по условиям вложения не должны были быть меньше 100 долларов. Гульшат Жетписпаева пошла на сотрудничество со следствием и ее освободили от уголовной ответственности, теперь она проходит по делу как свидетель. Ольга Тропанец считает, что ее просто подставили. Однако многочисленные свидетели заявляют, что отдавали деньги именно Тропанец, а о Жетписпаевой не слышали.

Ольга Тропанец запретили журналистам показывать свое изображение в СМИ. Судья в очередной раз отложил главное разбирательство по этому делу на 7 ноября.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ