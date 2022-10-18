Уголовное дело в отношении Ольги ТРОПАНЕЦ, обвиняемой в создании финансовой пирамиды Antares Limited, главный офис которой расположен в Гонконге, начали рассматривать в суде №2 Костаная 17 октября. Согласно обвинительному заключению, организатор предлагала клиентам ежедневную прибыль от 0,5 до 2% от первоначально вложенной суммы. Минимальный размер вклада не мог быть меньше 100 000$, поэтому люди продавали машины, квартиры, чтобы положить на счет фирмы первый взнос. В деле более 40 потерпевших, в суд явилась примерно треть из них.

Гульшат Жетписпаева (слева) и Ольга Тропанец (справа) / Кадр из видео

Сама Тропанец на первое судебное заседание не пришла, но присутствовала на процессе онлайн посредством мессенджера WhatsApp. Подсудимая выходила на связь из больницы, где лежала под капельницами.

- Моя подзащитная предоставила документы о том, что у нее проблемы с сердцем, гипертония и ей нужно около недели проходить лечение, - сообщил суду адвокат Константин ГЕРАЩЕНКО. - В связи с чем я ходатайствую об отложении судебного процесса.

Подсудимая учавствовала в суде онлайн / Фото Ольги Лихограй

Это заявление вызвало возмущение со стороны потерпевших, но государственный обвинитель согласился с мнением адвоката, а судья поддержал ходатайство.

Позже Геращенко пояснил корреспонденту «НГ», что изначально в деле фигурировала другая обвиняемая — Гульшат Жетписпаева и именно она создала финансовую пирамиду.

Фото Ольги Лихограй

- У Тропанец 10 классов образования, она всегда была ведущей на мероприятиях, чем и занималась у Жетписпаевой, - пояснил адвокат. - Об этом свидетельствуют многочисленные рекламные ролики с открытия финансовой пирамиды в Костанае, где красную ленточку перерезает именно Жетписпаева. Она же рекламирует свою фирму, говоря о том, насколько увеличила доход и что нужно повышать свой «шикарный пассивный доход». Но крайней в этой истории осталась Тропанец, хотя она такая же потерпевшая. Она продала единственную машину, чтобы вложить деньги и получать доход.

На чем конкретно зарабатывали создатели финансовой пирамиды и чем объясняли небывалый доход клиентам — пока неизвестно. Жетписпаеву, по словам Геращенко, вывели из числа подозреваемых только потому что она сотрудничала со следствием и активно помогала в раскрытии преступления. И сейчас она проходит по делу в качестве свидетеля. По мнению адвоката, это выглядит немного абсурдно, но закон подобное допускает.

Во время предварительного слушания этого дела Геращенко даже ходатайствовал о возвращении дела на доследование в прокуратуру, но судья в нем отказал. Кстати, потерпевшие тогда заявили, что в глаза не видели Гульшат Жетписпаеву и никогда о ней не слышали. Все контактировали именно с Ольгой Тропанец, которая и названия-то Antares Limited не упоминала, а говорила, что деньги будут лежать на депозите, с которого людям гарантирована огромная прибыль.

Очередное заседание по этому делу назначено на 26 октября.