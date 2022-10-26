Получить микрокредит под залог ТС в Казахстане может каждый совершеннолетний гражданин, в собственности которого есть легковой автомобиль или ТС, которое относят к коммерческому транспорту. Принцип работы кредитных организаций в большинстве стран мира одинаковый, а клиенты таких компаний, работающих в формате МФО, получают деньги в долг, оставляя в залог собственное имущество.

Кредит, обеспеченный ТС: что нужно знать заемщику

Микрокредит под залог автомобиля представляет собой финансовую операцию, в ходе которой заемщик получает сумму денег, которая по расчетам специалистов микрокредитной организации покрывается стоимостью автомобиля, оставленного в залог. За пользование кредитом клиент платит МФО определенную сумму. Величина возмещения рассчитывается для каждого заемщика индивидуально.

В отличие от автоломбардов, клиенты МФО имеют возможность оформить специальный договор, по которому ТС останется в распоряжении заемщика на весь срок пользования кредитными деньгами. Такое выгодное условие во многом предопределяет выбор граждан Казахстана в пользу МФО. Чаще всего предложение привлекает физических лиц, которые используют автомобиль в бизнесе.

Но не только право использовать авто является преимуществом сотрудничества с микрофинансовыми организациями. Среди выгод, которые называют клиенты, стоит отдельно выделить:

минимальное количество документов для оформления сделки;

быстрое получение заемных денег;

возможность подать заявку на кредит онлайн.

В соглашении многих МФО есть пункт об отсутствии штрафов за погашение обязательств до оговоренного в документе срока (что в банках или автоломбардах есть постоянной практикой).

Для оформления договора клиент должен предоставить финансовому консультанту паспорт гражданина Казахстана и техпаспорт на ТС. При условии того, что заемщик состоит в законном браке, специалисты МФО всегда запрашивают нотариальное согласие супруга (или супруги). В данном документе должно быть отображено добровольное согласие на использование автомобиля в качестве залогового имущества.

Стоит отметить, что получить заем под залог автомобиля любой марки в большинстве компаний могут лица, которым отказали в предоставлении кредита банки. Среди основных причин такого рода отказов указывают плохую кредитную историю. Для МФО данный критерий не является значимым.

Законодательные аспекты микрофинансирования в Казахстане

Деятельность микрофинансовых организаций на территории РК ведется в соответствии с Законом «О микрофинансовой деятельности», нормативными актами, регулирующими деятельность МФО и Гражданским кодексом. Условия сотрудничества с отдельно взятой микрофинансовой организацией оговариваются Уставом компании. С учетом информации, содержащейся в данном документе, составляются договора кредитования физических лиц.

Все организации, которые оказывают услуги микрокредитования, или дают деньги в долг для приобретения ТС на вторичном рынке, должны получить соответствующие лицензии.

Как и где получить заем в Казахстане

На выгодных условиях получить деньги в долг под залог автомобиля можно в компании R-Finance. Максимально быстро оформить заем можно при условии предварительного оформления онлайн заявки на сайте.

Среди главных преимуществ сотрудничества с R-Finance клиенты отмечают прозрачную политику организации, гарантирующую каждому обратившемуся, что:

Сумма кредита будет рассчитана и одобрена в присутствии заявителя, а деньги поступят на карту в течение нескольких часов. Экспертиза транспортного средства будет произведена в день получения денег, а при желании заемщик сможет оставить авто в пользовании. В соответствии с политикой компании R-Finance сумма микрокредита может варьироваться от 200 тысяч до 60 миллионов тенге, а срок действия договора займа – от 1 дня до 2-х лет.

С полным перечнем услуг и их особенностями, а также требованиями к кредиторам и их авто можно ознакомиться на сайте компании. Получить ответы на вопросы, касающиеся условий кредитования под залог авто в R-Finance, можно по телефону, указанному на сайте. Также консультантам можно отправить сообщение.

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