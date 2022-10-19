Участники были из Костанайской области. Эксперт из Японии. Объединил их проект «Одно село — один продукт», а сегодня, 19 октября, костанайцы показывали, что умеют готовить, шить, валять из шерсти.

Устроила выставку региональная палата предпринимателей Костанайской области. Представлены на ней были разнообразные продукты питания, изделия в стиле handmade — от бижутерии до игрушек и одежды, поделки из дерева, фитопродукция. Эксперт японского агентства международного сотрудничества (JICA) Акихиса ХАРАГУЧИ переходил от стола к столу, внимательно осматривая представленную продукцию, пробуя ее. Отмечал то, что нравится, объяснял, почему, говорил, что стоит улучшить, на что обратить внимание, чтобы товар имел больший успех у потребителя. Не только местного, ведь цели проекта простираются далеко.

Наталья Шарова занимается изделиями из валяной шерсти



Идея проекта, правообладателем которой является JICA, состоит не только в том, чтобы показать домохозяйкам из чего, из какого местного сырья с их умениями можно сделать деньги. Задача — ориентировать людей не только на внутренний рынок, но и на экспорт, ведь мир все больше ценит натуральность, региональное сырье, эксклюзивность. И сладость из уваренного местного меда и сливок имеет полное право продаваться в магазинах за рубежом. Но для этого нужно научиться делать ее с высоким качеством, соответствующим международным стандартам.

- Для этого проекта важны два момента: вы сами, местные люди, без которых нет производства, и местные ресурсы, а не импортированное сырье, - говорил, открывая выставку, Акихиса Харагучи.

Эту деревянную посуду делали заключенные

Корреспондент «НГ» спросил у эксперта, почему такое название у проекта, ведь в одном селе может быть множество умельцев.

- Глава той префектуры Японии, где зародилось это движение, говорил о том, что было бы прекрасно, если бы в селе люди научились своими силами выпускать хоть один собственный продукт высокого качества, - пояснил Харагучи, - хоть один, но можно, конечно, и больше.

Часть первого от входа на выставку стола занимала продукция Розы АРАЛБАЕВОЙ из села Енбек Костанайского района — банки и баночки с разнообразными домашними овощными консервами, пакетики с цукатами из кабачка и вишни.

- Всю жизнь занимаюсь огородом, он у нас очень большой, около 60 соток обрабатываем всей семьей, - рассказывает женщина, - конечно, я всегда делала заготовки. Для дома. Для угощения. Своим нравилось, гостям тоже. А потом сноха Динара завела речь о том, что можно и деньги на этом зарабатывать, выращиваем же овощей много, перерабатываем тоже. Вот начали. Кто пробует, потом охотно покупает.

Рядом расположилась со своими изделиями жительница Большой Чураковки Алтынсаринского района Ирина НАЙМАНОВА, у нее продукция из молока: натуральные йогурты с наполнителями и без, питьевой фитнес-йогурт, сыр, сливочное масло с добавками и очень густой греческий йогурт, уже почти крем-чиз.

- Вот его японский эксперт хорошо оценил, - говорит Ирина, - сказал, что очень вкусный продукт.

В Костанайской области проект «Одно село — один продукт» активно начали реализовывать в этом году. Наш регион входит в четверку пилотных в Казахстане, наряду с ЗКО, Жамбылской, Мангистауской областями. Проект предполагает сначала выявление наиболее интересных товаропроизводителей, продукция которых из местного сырья имеет определенный потенциал на внешнем рынке, а затем их обучение.

В Кыргызстане ОСОП развивается десять лет, в нем более 3 000 участников. Некоторые товары уже продаются в торговых сетях за рубежом.

Фото пресс-службы РПП