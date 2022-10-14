Внеочередная сессия прошла сегодня, 14 октября. Депутаты проголосовали за изменения в бюджете, а также должны были обсудить еще два важных для народа вопроса: правила содержания и выгула домашних животных, а также нормы отлова, временного содержания и умерщвления животных.

Фото из архива "НГ"

Областной представленный управлением ветеринарии проект по внесению изменений отложили до понедельника 17 октября, так как он еще проходит согласование в Министерстве юстиции РК.

11 октября руководитель управления ветеринарии Акат ШЕКТЫБАЕВ, комментируя "НГ" инцидент с нападением бродячей собаки на ребенка, сообщил:

- 14 октября на сессии в областном маслихате будут обсуждаться вопросы по субсидированию приютов. Также обсудим вопрос об отлове бродячих жживотных. Пока что все вопросы решает служба отлова. Животных мы доставляем в приюты. Если нужно, к работе подключаются участковые инспекторы полициии. Если даже собака агрессивная, все равно ее доставляем в приют.

Однако мать потерпевшего ребенка после нападения, которое произошло 27 сентября, так и не добилась приезда службы отлова. Также не решены вопросы субсидирования работы приютов для животных из госбюджета.