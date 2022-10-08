Выставка «В мире нарисованных животных» открылась в картинной галерее Костаная. В одном зале собрали около сотни работ учеников и учителей, написанных за последние 2 года. Возраст художников - от 5 до 66 лет.

Директор школы им. Русина Наталья ФЛЕЙШМАНН рассказала «НГ», что для экспозиции отобрали только каждую пятую работу воспитанников.

- Мы очень ждали эту выставку, готовились эмоционально, потому что нам хочется показывать свои работы. – сказала Наталья Николаевна. – У нас обучаются не только дети, но и взрослые. Никогда не поздно начать рисовать, у всех есть шанс!

Взрослые художники не смогли принять участие в открытии выставки. Но о своих картинах рассказали педагоги.





Галина ШЕСТАКОВА показывает «Ожидание встречи» и «Раздумья». Главные герои – хорьки.

Шестакова Галина, "Ожидание встречи", бумага, гуашь

- Эти картины я написала в прошлом году, выполнены в технике гуаши на бумаге, - говорит Шестакова. - Хорьков у нас не встретишь, но они мне нравятся, они очень подвижные. Я работаю со взрослыми учениками. По этим картинам они могут учиться композиционно разместить объект на формате и цветовое соотношение также дается по мере обучения.

Шестакова Галина, "Разудумья", бумага, гуашь

Галина Александровна обращает наше внимание на картину ее ученицы Айнуры Кажен «Свирепый взгляд». Перед художницей поставили задачу – показать животное в движении, его коварство и хитрость.

Кажен Айнура, 45 лет, "Свирепый взгляд", бумага, гуашь

Учителя советуют присмотреться к работам самых юных воспитанников. Художник Сергей ЛУГОВОЙ считает, что в них скрыта вся детская искренность.

- Я видел, как эти дети развиваются, как их навыки и умения развиваются, - говорит он. – Есть такие наивные работы, они вообще бесподобные своей непритязательностью. Прекрасные лисички и зайчики! В искусстве главное - искренность, и их работы отвечают этому критерию.

Дети старались изобразить животных как можно более реалистично. С фантазией к этой задаче подошла педагог Нина ОЛЕКСЮК. На выставку она принесла портреты своих кошек Альты и Грис, одетых в платья.

Олексюк Нина, "Мои кошки Альта" и "Мои кошки Грис", гуашь

- Это мои любимые кошки, которые живут у меня дома, в образах принцесс, - рассказала Олексюк. - Это несложная работа, просто вдохновение поймала и нарисовала. Мордочки рисовала дома с натуры. Правда, сами кошки уже привыкли, что я их рисую, поэтому особого интереса к очередным своим портретам не проявили.

10-летняя Ясмин КОЧОГЛУ учится в художественной школе 5 лет. Для выставки она нарисовала «Хищную рысь».

Косоглу Ясмин, 10 лет, "Хищная рысь", бумага, гуашь

- Рысь я никогда не видела, но никто ее не рисовал, поэтому я решила попробовать, - рассказала Ясмин. – Образ взяла с картинки, которую показала учитель. Самое сложное – нарисовать мордочку, потому что там много деталей. Туловище гораздо проще рисовать. Хотя я больше люблю натюрморты.

14-летняя Елизавета ПОТАВА призналась, что образы природы для картины «На вершине» взяла из поездки в Алматы.

Потава Елизавета, 14 лет, "На вершине", бумага, гуашь

- Мне сама природа там понравилась, я решила ее задействовать в своей картине, только добавила гору и семью оленей, - поясняет она. – Сложнее всего было скомпоновать объекты. Я старалась нарисовать камни, чтобы они выглядели более живыми, настоящими. Мне помогли несколько слоев краски. Но главное - это чувствовать!

Одноклассница Лизы 14-летняя Диана ШАДРИНА нарисовала стаю уток на берегу озера за 8 часов - это 4 урока в художественной школе.

- Картина легко пошла, потому что мне понравилось ее рисовать, да и вообще я люблю птиц, - говорит Диана. – Птиц я сама придумала. Почему утки? Нам дали задание нарисовать животных, которые готовятся к осени. И первое, что пришло мне в голову, это стая уток, которые улетают в теплые края. Обычно я рисую каких-то людей из мифов, либо птиц. Образы беру из песен и литературы.

Шадрина Диана, 14 лет, "В теплые края" (снизу), бумага, акварель и цветные карандаши

Рейтинг самых часто рисуемых животных на костанайской выставке возглавили кошки, собаки, лисы и совы. Дети стараются нарисовать домашних любимцев в какой-то ситуации, которую зритель может додумать самостоятельно.

Сулейменова Азиза, 15 лет, "А что там?", бумага, тушь

Например, кот, выглядывающий из-за забора. Скорее всего, он учуял что-то вкусное.

Штарк Полина, 10 лет, "Кот-мурлыка", бумага, гуашь

Выставку «В мире нарисованных животных» можно посмотреть на втором этаже картинной галереи в течение месяца.

Байкадамова Ляйсан, 11 лет, "Зимняя прогулка", бумага, гуашь

Луговой Сергей, "Часы с кукушкой", картон, войлок, акрил

Бородкина Виктория, 14 лет, "Золотая осень", бумага, гуашь

Анзорова Элина, 16 лет, "Милая компания", бумага, гуашь

Ниязбаева Саида, 14 лет, "Музыка в степи", бумага, акварель

Фото Ксении РЕБИК