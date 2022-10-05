Костанайский блогер, инвалид-колясочник Никита ЖУРАВЛЁВ пишет в Instagram о проблемах, с которыми он ежедневно сталкивается на улицах города. Один из постов - о том, как водитель автобуса маршрута № 24 отказался опускать пандус, - стал поводом для встречи с перевозчиками, которую 22 сентября провел в Доме дружбы аким Костаная.

1 октября корреспондент «НГ» вместе с Никитой проверили доступность для колясочников социальных объектов, автобусов и тротуаров.

Журавлёв живет в микрорайоне Наурыз, мы встретились с ним возле ТД «Исток». Недавно он рассказал на своей странице, как сложно проехать на Набережную по ул. Гашека.

- Я столкнулся с высокими бордюрами на перекрестке ул. Чкалова и Гашека, на пешеходном пешеходе на перекрестке ул. Волынова-Гашека в сторону Набережной, вызвал трудности и спуск на самой набережной - он очень крутой и неудобный для инвалидов-колясочников, - перечисляет Никита. - В центре дела обстоят получше - по ул. Гоголя есть пара мест проблемных, по по проспектам Абая и Аль-Фараби нормально.

Заехать в торговый дом «Исток» Никите Журавлеву помешали узкий пандус и разбитая брусчатка возле двери

Первым местом для испытания стал пандус возле ТД «Исток». Никита сказал, еще не пробовал проехать по нему раньше, но ради эксперимента попытался. К двери магазина доехал, но развернуться наверху помешали сужение пандуса и разбитая на ступеньках брусчатка, из-за этого и не смог открыть дверь.

Между ТД «Исток» и мини-маркетом «Lilit» есть искусственные неровности на асфальте, которые мешают инвалидам-колясочникам

В соседний мини-маркет Lilit заехал без проблем, здесь даже есть поручни. Удобный проезд и в аптеках этого микрорайона.

В мини-маркет Lilit Никита заехал без проблем, на пандусе есть даже поручни

- Проблемы у инвалидов-колясочников есть, но их немного, просто нужно их решить. Но я не могу сказать, что ничего не делается, - отмечает Журавлёв. - С автобусами тоже проблема, но пока только один такой водитель попался (на маршруте № 24 - "НГ"). Было пару раз, что в час пик водитель не мог пандус поднять, так как на нем стояли люди, автобус был переполнен. Приходилось другой автобус ждать.

Отправились на автобусную остановку, чтобы проехать в центр города. Высоких бордюров по пути не встречтили, лишь небольшие неровности на асфальте возле «Истока». Пока ждали автобус, Никита рассказал, какие функции в приложении SMS-bus помогают ему адаптироваться:

- Можно посмотреть номер автобуса, узнать, куда он едет. Так как я часто на них езжу, запоминаю номера и уже понимаю, какой из них новый, с пандусом, а какой без. В самом приложении наличие пандуса, к сожалению, не отмечается.

Заехать в автобус маршрута № 10 не получилось из-за отсутствия пандуса

Подъехал автобус № 10 - пол у него ровный, без ступенек, в салоне стояла женщина с детской коляской, но пандуса нет, поэтому Никита не смог заехать внутрь.

Следующий автобус - № 25, также большой. Сбоку желтый значок с изображением инвалида-колясочника, но заехать вновь не удалось - на входе ступеньки, да и пассажиров очень много.

Автобус маршрута № 25 - есть специальный значок, но условий для инвалидов-колясочников нет

Автобус стоял слишком долго, я уже подумал, что у водителя есть складной пандус, о котором говорили на совещании в акимате, и он хочет помочь Никите. Водитель вышел, но лишь затем... чтобы с матами накинутся на меня за то, что посмел снять на телефон его автобус! В итоге залез в кабину и уехал.

Следующей была «десятка», проблема такая же - высокие ступеньки, но желтого значка не было. И вот наконец маленький автобус № 24! Никита сказал водителю, что нужно опустить пандус, что тот и сделал. Доехав до остановки «Казахтелеком», опустил пандус.

Новый автобус маршрута № 24 - пандус опускается, заехать на коляске можно без проблем

- Ни в одном большом автобусе сейчас я не видел пандусов, только в маленьких. На совещании в Доме дружбы было принято решение оборудовать и их пандусами, но пока ничего не изменилось, - рассказал Никита. - Конечно, нужны время и финансы.

До ТРЦ MART Журавлев доехал без приключений.

- Во все наши ТРЦ можно легко заехать, нет никаких проблем: есть пандусы, лифты, персонал помогает где-то, - говорил он по дороге. - По центральной площади в Костанае тоже нет никаких проблем передвигаться.

Около 7 вечера мы встретились вновь возле ТРЦ MART, теперь отправлялся домой. Пришлось преодолевать препятствие - высокий бордюр на тротуаре в сквере им. Алтынсарина (между ТРЦ и школой-гимназией им. Алтынсарина).

Бордюр на тротуаре в парке им. Алтынсарина слишком высокий

В этот раз маленький автобус № 24 подъехал практически сразу после автобуса № 101, который конечно же тоже не был оборудован для инвалидов-колясочников. Водитель «двадцатьчетверки» опустил пандус. Пока ехали, заметили кнопку вызова для инвалидов-колясочников .

- За все время сколько я ездил, только в одном автобусе видел такую рабочую кнопку, в остальных нигде не работала! - возмущается Никита, нажимая на нерабочую кнопку. - Обычно приходится кричать, звать водителя, чтобы он опустил пандус. Но часто людей в салоне слишком много и я прошу кого-нибудь, чтобы водителя позвали. Изначально я говорю водителю, на какой остановке выхожу, но иногда забывают.

Кнопки для вызова водителя, по словам Никиты, во многих автобусах не работают

Никита не стал надеятся на память водителя и попросил, чтобы я позвал его, проход в автобусе был забит людьми. Я тоже не смог пробиться и стал кричать, чтобы водитель опустил пандус. В итоге он услышал.

- Вообще у нас многие люди добрые, помогают почти всегда, - подвел итог нашему путешествию Никита Журавлев. - Конечно, может, и не каждый поможет, но всегда найдется тот, кто не будет равнодушен.

Фото Андрея СКИБЫ