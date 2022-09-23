Вопросы выдачи социальных карт и доступности общественного транспорта для людей с ограниченными возможностями обсуждали на совещании, которое провел 22 сентября в Доме дружбы аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ.

В совещании участвовали инвалиды-колясочники и мамы детей-инвалидов

30 августа водитель ТОО «Жарык Жол-1» не оказал помощь в посадке в автобус человеку с инвалидностью. Как сообщил руководитель отдела ЖКХ Данияр САБИТОВ, с директором ТОО Виктором Мущинским проведена дополнительная работа, водитель привлечен к дисциплинарной ответственности. С водителями всех автопарков провели обучающие семинары по посадке и высадке пассажиров с инвалидностью.

- Для оперативного реагирования на жалобы жителей на работу общественного транспорта создана группа в Whats App, где идет обмен информацией между отделом ЖКХ, iKomek и перевозчиками, - отметил Сабитов. - Отдел ЖКХ провел ревизию на наличие в автобусах Костаная переносных пандусов, проверена работоспособность откидных пандусов, мы дали поручение перевозчикам и водителям проверять работоспособность откидных и наличие переносных пандусов перед выходом на маршрут.

Общее количество автобусов во всех автопарках города - 293, из них 117 адаптированы для лиц с инвалидностью. Из 404 автобусных остановок в Костанае только 71 адаптирована для людей с инвалидностью. В 2022 году планируют установить еще 100 новых остановочных павильонов с специальной тактильной плиткой для лиц с ограниченными возможностями.

- Горожане поднимали вопросы и по проезжей части, восстановлению бордюров после ремонта тротуаров, говорили, что они слишком высокие и передвигаться на колясках неудобно, это тоже нужно учитывать, - добавил аким Костаная. - Мы приглашали подрядчиков, которые занимаются дорогами в городе, поставили цель устранить эти проблемы, держим их на контроле.

С 1 марта 2022 года в службу iKomek поступило около 400 жалоб горожан на работу общественного транспорта. Пассажиры жалуются на нарушение интервала, малую вместимость автобусов, нарушение ПДД водителями, их неадекватную реакцию на замечания пассажиров, некорректную работу валидаторов.

- Чаще всего жалуются на водителей ТОО «ТТС», ИП Брунер, «Компания STA» и ТОО «Альтаир», - сообщила руководитель ситуационного центра iKomek Азель АЙСАБАЕВА. - 15 сентября на маршруте № 11 (перевозчик ТОО «Альтаир»), по словам пассажира, человека с инвалидностью, водитель хамил, утверждал, что на карте нет денег, и требовал оплату наличными. Когда водитель выяснил, что он не прав, вернул деньги пассажиру и высадил его на нужной остановке. Инвалиды-колясочники часто жалуются на ограниченное количество автобусов, оснащенных пандусами. По их словам, водители не хотят использовать пандусы, другие просто отказываются перевозить людей с инвалидностью. Часто требуют подтверждающие документы у инвалидов.

Марат Жундубаев прокомментировал - если водитель грубо нарушает правила, его лучше заменить, а не перевоспитывать.

- Я часто сталкиваюсь с тем, что вечером чаще приезжают большие автобусы без пандусов и приходится долго ждать, когда приедет автобус с пандусом, - рассказал инвалид 1-й группы Никита ЖУРАВЛЁВ. - Хотелось бы, чтобы таких автобусов в часы пик ездило немножко больше. Также заказываю инватакси и водитель говорит, что у них завал. Хотелось бы, чтобы из бюджета выделялось больше денег, было побольше машин.

Аким ответил, что перевозчики будут приобретать автобусы, которые оборудованы пандусами, а финансирование на инватакси будет расти, в зависимости от потребности: в этом году на него выделили больше денег, чем в прошлом, в следующем выделят еще больше.

- Я предлагаю внедрить в наши автобусы так называемые складные пандусы, - сказала председатель ОО «Умит-Надежда» Аруна ЖАКСАГУЛОВА. - Они не очень финансово затратные, выдерживают до 300 кг, но легкие - любая женщина может их взять. Если в автобусе нет специального откидного пандуса, то хотя бы в качестве пилотного проекта можно реализовать эту идею. Они складываются, их можно убрать прямо за сиденье. Если на остановке человек на коляске, водитель может быстро приготовить такой пандус.

Марат Жундубаев поддержал это предложение.

- Я предлагаю сделать водителям памятки «Не забывайте о людях с ограниченными возможностями», чтобы это им постоянно напоминало о нас, - сказала инвалид 1-й группы Татьяна МАКСИМЕНКО.

Аким ответил, что предложение хорошее и его постараются реализовать. И добавил - на автобусе должна быть табличка о наличии пандуса, если он есть, а отдел ЖКХ должен внести это условие в техспецификацию.

Горожане просили, чтобы водители не требовали справку об инвалидности, ведь им выдали социальную карту как раз по этой причине.

- Эта процедура какая-то унизительная! - прокомментировал Жундубаев. - Во-первых, тебе дают социальную карту, а ты еще должен кому-то что-то доказывать! Я думаю, правильно, чтобы на соцкарте была фотография человека, водитель посмотрит и поймет, что это ваша карта. Если такой возможности нет - сделайте мобильную карту. Поручение отделу ЖКХ и ТОО «Alem Pay» - решите эту проблему.

Говорили и о проблемах людей с инвалидностью по зрению - в маленьких автобусах не объявляют названия остановок. Предлагали, чтобы в приложении «SMS BUS» отмечали автобусы с пандусами.

Жундубаев обещал дать указания подчиненным провести с водителями тренинги о правильном взаимодействии с пассажирами.

- Критику мы принимаем, мы работаем с людьми и наши водители - тоже люди, - выразил позицию перевозчиков директор ИП Брунер Александр БРУНЕР. - Наше предприятие проводит обучение водителей, как работать с пандусами. Когда я встречаюсь с водителями, прошу их - относитесь ко всем пассажирам, как к себе! Поймите нас - мы работаем и будем работать. Мы вас прекрасно понимаем, критику мы принимаем, извините за неудобства.

Фото Андрея СКИБЫ