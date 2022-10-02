В экспозиции на первом этаже картинной галереи размещены 43 живописных работы автора, выполненные маслом и акрилом.

Про Рената ЕЛУБАЕВА нельзя сказать, что он знаменит или даже известен. Но его имя уже что-то значит в мире изобразительного искусства. На каких бы конкурсах не представлял он свои работы, везде они отмечаются самыми высокими наградами. Ещё будучи студентом Аркалыкского государственного педагогического института, в 2002 году, он занял первое место в областном конкурсе плакатов. В 2005 году стал лауреатом Международного фестиваля творческой молодёжи «Шабыт». Елубаев - многократный призер международных конкурсов в Москве, Одессе, Сан-Марино. Он обладатель Гран-при Международной олимпиады искусств «Куршинале-2015», проходившей в Республике Беларусь и золотой медали выставки «New York Realism fine art» в США. Его персональные выс­тавки проходили в Армении, Беларуси, России. В 2021 году казахстанского художника наградили дипломом имени Константина Коровина в рамках международного проекта «Российская премия искусств».

"Минуты отдыха", 2022

Но, так уж получилось, что известность ему принесли не эти значимые победы, а участие в российском телешоу «Удивительные люди». Это было в 2018 году, тогда молодой художник из Казахстана поразил зрителей и членов жюри, нарисовав картину по памяти, да ещё и с закрытыми глазами. Впрочем, для того чтобы выполнить это трудное задание, одной только зрительной памяти было недостаточно. Ведь картину Ренату показали не полностью, а в виде 9 неравных фрагментов, расположенных хаотично и постоянно вращавшихся. Совершенно по-особенному устроенный мозг художника смог сшить эти цветные лоскуты в единое изображение. Как? Никто не знает, это таинство, недоступное исследованию приборами. Но одно совершенно ясно: такое может только мозг настоящего художника. Тем не менее, немного досадно, что талантливые художники обретают известность не благодаря своему творчеству, а посредством телевизионных зрелищ. Ну, что ж, времена не выбирают...

- Как у нас часто бывает, он как художник не так уж и был известен у нас. У художников путь к славе очень тернистый и долгий,- говорит искусствовед, член Союза художников РК, Мария ЖУМАГУЛОВА. - Ренату повезло, что благодаря тому телешоу он стал известен. Хоть многие и отнеслись к этому со скепсисом. Я из их числа. Помню, сказала: «Ну и что, что победил в шоу? Это всего лишь момент. А что за ним стоит?». Но, когда увидела его работы, поняла, что тут есть о чём говорить.

"После обеда, 2020, "До обеда", 2018

Однако, одно дело видеть картины в электронном виде, а совсем другое – вживую. И совершенно особое впечатление производят картины, собранные в экспозицию. То, как подобрана и размещена эта экпозиция – просто фурор, призналась Мария Тулегеновна. Она первый казахстанский искусствовед, который говорит о Ренате Елубаеве. Пока ни одного отзыва отечественных профессионалов о художнике не было. Что странно и грустно одновременно.

"Девушка в красном", 2018

Возможно костанайская выставка станет особой вехой в биографии художника. И вслед за Марией Жумагуловой другие искусствоведы обратят внимание на работы Рената Елубаева, начнут их анализировать и толковать.

"Город", 2018

- Его искусство не рассчитано на массового зрителя,- поясняет искусствовед. – Творчество Рената очень сложное и разноплановое. Большой тематический и технологический разброс не позволяет однозначно сказать даже в каком он стиле пишет. Я бы назвала это симбиозом стилей. При этом у него в основе - крепкая реалистическая советская академическая школа.

"Бабушка и внучка", 2021

Впрочем, простому зрителю, возможно не так уж и важны стилистика, тематика, техника. И вряд ли он станет доискиваться до фундамента, на котором это всё стоит. Простой зритель всё воспринимает исключительно через призму своих чувствований. А картины Рената Елубаева не могут не пробуждать чувств, хоть, они и вправду, не для массового зрителя. Любителям гиперреализма они едва ли смогут понравиться. Эти картины для тех, кто способен воспринять цветовой посыл мира, преобразованный художником в образы, не всегда чётко очерченные. Но, вдумчивому зрителю, даже не искушенному в вопросах живописи, будет понятно, что во многих работах в этой экспозиции явственно ощутима любовь к родным местам.

"Горы", 2021, "Ашутасты", 2020

«Поклонение месту рождения» - так дословно можно перевести название этой выставки. Ренат Елубаев родился под Аркалыком, в селе Ашутасты. С детства видел это бескрайнее пространство Торгая, с тюльпанно-весенней степью, с потрясающе прекрасным небом, днём открывающим всю глубину лазури, а по ночам ослепляющим светом далёких звёзд. Да мало ли людей рождается в прекрасных местах, и в том же Торгае, но не каждому дано стать художником. И одного природного дара (а без него нельзя) мало, много чего должно сойтись, нанизаться бусинами событий на нитку судьбы.

"Цветочный ребенок", 2022

Ренат, по его признанию, был очень шустрым с самого раннего детства, а у родителей непосед всегда проблема: чем занять ребёнка? Сейчас этот вопрос решается просто: сунул чаду в руки смартфон или планшет и можешь заниматься своими делами. К счастью, тогда, в 80-е, смартфонов ещё не было, а мальчика заинтересовала просто шариковая ручка, ведь ею можно было рисовать. Сначала это были кривульки с завитушками, но рисовальный инструмент попал в нужные руки: уже в два года малыш рисовал человечков. Родители его всегда поощряли, а тётя, учуяв творческий потенциал ребёнка настояла на том, чтобы отдать племянника в художественную школу. Рисование для Рената всегда было так же естественно, как дыхание. Он рисовал постоянно. Всегда ощущал себя художником и создателем своих маленьких миров. И когда пришел срок делать выбор профессии, Ренат Елубаев не стал спорить со своей природой, поступив на художественно-дизайнерский факультет Аркалыкского пединститута.

"Красавица", 2022

Очередной точкой бифуркации в судьбе художника стал период депрессии, навалившейся после того, как на какой-то конкурс его работы не прошли отборочный этап. Тогда жена буквально вложила ему в руки холст, каски, кисти и сказала: «Это твоё! Твори!». Как же важна хрупкой душе художника поддержка в нужный момент! И в те, трудные для себя дни совершенно случайно Ренат услышал песню Бориса Моисеева «Чёрный бархат». Моисеева он слушать не любил, но эта песня про нелёгкую судьбу художника запустила какой-то механизм. Будто щёлкнул тумблер и включился свет. Теперь Ренат Елубаев точно знал, что это его путь и он с него не сойдёт. А случайности, вроде той же неожиданно услышанной песни с нужными словами, вовсе не случайности, а проявления синхронии Вселенной. Просто всё шло к тому, чтобы состоялся ещё один художник, а зачем это нужно Вселенной, это выше нашего понимания.

"Аул", 2020

- У нас, у художников, мир немного другой,- говорит Ренат. – Как рождается картина, я объяснить не могу. Вдруг внутри возникает чувство, что хочется творить, это не значит, что есть чёткий образ. Бывает, подхожу к холсту и ещё не знаю, что на нём изображу. Пока размешиваю краски, появляется энергия, поднимается настроение, начинаю чувствовать момент, цвет, и вдруг всё это выплёскивается разом на холст. А может этого и не произойти, тогда просто откладываю краски и кисти – не сложилось, не в этот раз, значит. Объяснить, как рождается картина, невозможно.

"В гостях", 2022

Прав художник, объяснить это невозможно. Как невозможно и предугадать появление художника. Кстати, неподалёку от места рождения Рената Елубаева, четыре тысячи лет назад люди бронзового века создали различимый из космоса геоглиф, который сейчас называется «Ашутастинский крест». Никто не знает, что двигало древним племенем, заставляя проделывать такую большую работу, результат которой могли увидеть только парящие в высоте птицы. А может, так было обозначено место, где спустя тысячелетия родится художник? И всё не случайно, когда речь идет о настоящих талантах.

"Родная школа", 2020

Чтобы прочувствовать энергию Космоса, которую Ренат Елубаев передает на своих холстах, лучше придите в галерею и ознакомьтесь с каждой картиной неспешно и основательно. Для этого есть целый месяц, или всего месяц.

"Апрель", 2020

"Гармония", 2018

Фото Ксении РЕБИК