В Актау прошел финал образовательного экологического проекта EcoVision, в котором показали свои таланты студенты и школьники города. Экохакатон собрал свыше тридцати участников, у каждого из которых в запасе были замечательные идеи, ориентированные на сохранение баланса окружающей среды.

Как рассказывают новости Актау, с ценными призами с финала ушло три автора самых лучших проектов, а победителю дополнительно было предоставлено право в самой ближайшей перспективе претворить свою идею в жизнь. Этим счастливчиком стал Дильшат Ришат, а все три призера оказались учащимися местной Назарбаев Интеллектуальной школы. Первое место было отдано за модель визит-центра, в котором все основано на вторичной переработке материалов и бережном отношении к потреблению ресурсов Земли. Дополнительно победитель создал макет устройства для обеспечения питьем животных. Здесь был задействован принцип естественной сборки влаги, ее хранения и последующего использования. Второе и третье места были присуждены Нурканату Есенкулу и Айсулу Иманмади соответственно.

Победитель экохакатона в интервью сказал, что подобные мероприятия позволяют посмотреть на экологическую обстановку в стране и в мире с новой точки зрения. Также Дильшат Ришат подчеркнул, что в этой плоскости проявляется умение подбирать инструменты для защиты природы. Он рассказал, что в ходе участия прошел через увлекательные воркшопы и тренинги, за что очень благодарен организаторам.

Конкурсная комиссия состояла из экоактивистов, представителей областного акимата и экоподразделений частных организаций. Экохакатон являлся заключительным этапом проекта EcoVision, который реализуется в разрезе экологической инициативы EcoBatys от РОО QazaqGeography. Идея исходит от центра поддержки гражданских инициатив при участии компании Шелл Казахстан. Целью проекта является просвещение населения относительно существующих экологических проблем, углеродной нейтральности. Также стоит задача по вовлечению граждан в подобные инициативы. В ходе мероприятия была проведена серия тренингов в реальном и виртуальном пространствах. Здесь был детально рассмотрен вопрос углеродной нейтральности. Общая же тема была по созданию визит-центров по принципу углеродной нейтральности, что было выбрано не случайно, ведь сегодня во многих сферах, в том числе и в туристической, преследуется цель обеспечения нулевых выбросов.

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