Объём грузоперевозок между Казахстаном и Россией растёт, к концу года он может увеличиться на 20% по сравнению с 2021-м. Сегодня популярны направления из Алматы в Москву, Екатеринбург, Челябинск, из Караганды в Липецк, Краснодар, Ростов-на-Дону. Рассчитать расстояние от Казахстана до России и затраты на маршрут — одна из важных задач перевозчика. Решить её проще вместе с сервисом «Расчёт расстояний» от крупнейшей международной Биржи грузоперевозок ATI.SU.

Биржа существует с 1998 года. Сегодня она объединяет около 300 000 грузовладельцев, перевозчиков, экспедиторов из 63 стран. В том числе представительство ATI.SU открыто в Казахстане. Ежедневно на сайте Биржи доступно около 200 000 грузов, 150 000 участников ищут транспорт.

Сервис «Расчёт расстояний» TRACE.ATI.SU предназначен в первую очередь для перевозчиков. Последние с его помощью могут рассчитать не только расстояние от пункта А до пункта В, но и время в пути с учётом всех необходимых остановок, а также расход топлива, затраты на платные дороги, на систему «Платон».

На странице сервиса можно посмотреть популярные маршруты и данные по ним. Например, расстояние от Караганды до Челябинска — 1 270 километров, время в пути — 23 часа 9 минут, расход топлива — 356 литров, затраты на Платон — 1 125 рублей. Общая стоимость маршрута — 18 152 рубля (из расчёта 28 л/100 км, 52 руб/л).

Также с помощью удобной формы можно рассчитать нужный вам маршрут с вашими вводными данными. Форма позволяет выбрать помимо основных промежуточные пункты, построить короткий или быстрый маршрут, по платным или по бесплатным дорогам, с учётом паромов и зимников или без них.

В результатах поиска вы увидите цифровые данные, а также сам маршрут, нанесённый цветными линиями на карту. Бесплатные участки дороги отмечены голубым, платные — фиолетовым, Платон — красным.

Сервис «Расчёт расстояний» учитывает особенности передвижения именно грузовых машин. Благодаря TRACE.ATI.SU транспортные компании и частные водители выбирают наиболее выгодные для них маршруты.

Если вам необходимо рассчитать стоимость поездки для грузового транспорта, а также расстояние между казахстанскими и российскими городами, либо между населёнными пунктами внутри страны, заходите на TRACE.ATI.SU и убедитесь в том, насколько это удобный сервис!

На правах рекламы