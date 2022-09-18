16 сентября в КРУ им. А. Байтурсынова прошли общественные слушания по проекту «Археологические исследования укрепленного поселения Камысты (Первомайское)». На слушаниях археологи рассказали о работах, выполненных за полевой сезон этого года.

Этот сосуд был в могиле ребёнка

Поселение бронзового века «Камысты» расположено рядом с селом Первомайское Денисовского района. В народе его называют «денисовским Аркаимом». Поселение Камысты – один из тридцати протогородов, объединяемых условным названием «страна городов». И он – единственный известный на сегодняшний день протогород ариев в Казахстане. Остальные находятся на территории Южного Урала.

Часть находок этого года

В прошлом году проводились некоторые разведочные работы на объекте. Была сделана аэрофотосъёмка, составлен актуальный план местности, отражающий сегодняшнюю ситуацию на объекте, проведены георадарные работы. Георадиолокационным комплексом исследованы три участка и заложено два разведочных шурфа. В одном из шурфов было обнаружено детское погребение петровско-синташтинского времени. Ребенка младенческого возраста в потусторонний мир сопровождал керамический сосуд, который археологи частично восстановили, склеив найденные фрагменты. На втором раскопе также была обнаружена керамика, относящаяся к периоду Синташты и Петровки (начало III – конец II тысячелетия до н. э).

- В этом году был заложен раскоп в южной части поселения,- сообщил заведующий археологической лабораторией КРУ Андрей ЛОГВИН. – Площадь раскопа составила 224 кв. м. Все работы проводились вручную и сопровождались фотофиксацией и тахеометрической съемкой.

Как объяснил Логвин, на объекте, одна половина которого оказалась под свалкой, а другая под полем, постарались выбрать участок, наименее разрушенный деятельностью человека. Раскоп сделали на участке между свалкой и распаханным полем, Но даже в этой локации участок подвергался разрушению – верхние слои перепаханы плугом, что видно на профиле разреза почвы.

- В северной части была обнаружена конструкция, которая по нашему мнению, была жилищным котлованом,- объяснил Андрей Логвин. – Жилищный котлован был выбран вручную, без применения технических средств. Там было обнаружено тёмное пятно с сажистыми включениями. В процессе выборки этого пятна стало понятно, что это колодец. Полностью мы его за этот сезон не выкопали, обычно колодцы синташтинского времени достигают глубины 7 метров. В заполнении колодца были найдены кости, камни и линзы сажистого вещества.

Этот участок раскопа археологи законсервировали, отложив все работы на следующий год.

- У нас уже больше десяти больших коробок с находками, - сказала научный сотрудник археологической лаборатории КРУ Ирина ШЕВНИНА. - Мы нашли огромное количество костей животных, что характерно для поселений эпохи бронзы. Животные традиционные: коровы, лошади, овцы, козы. По видовому составу стада более подробный анализ нам дадут палеозоологи. Несмотря на то, что раскоп был небольшой, керамики найдено очень много, нам предстоит всё это клеить. Среди находок большое количество каменных орудий: песты, наконечники для стрел, наковаленки, много заготовок. Что удивило – большое количество костяных изделий, например, отличной сохранности тупики для работы с кожей. Находок бронзовых изделий было меньше, чем костяных, но они, разумеется, тоже были. Это скрепки, проколки и другие. Встречались переделанные вещи, например, крючок, сделанный из проколки. Что важно, найдено много шлаков, это говорит о присутствии металлургического производства.

Как заметила Ирина Шевнина, для поселений «страны городов», куда входят Аркаим, Синташта, Устье, Бахта, Каменный Амбар и другие, включая поселение Камысты, металлургическое производство традиционно. В следующем году археологи надеются найти печь, в которой плавили бронзу.

Бронзовые изделия из поселения Камысты

В раскопках принимали участие студенты исторического факультета КРУ, окончившие первый курс, они выполнили большую часть работы. Для студентов это была не только положенная по учебному плану археологическая практика, но и интереснейший период студенческой жизни, который они никогда не забудут. Сейчас студенты принимают участие в камеральной обработке материала, получая знания и практические навыки, необходимые археологу.

Открытие чего-то вроде археопарка Савин, который успешно работает в Курганской области, или комплекса Аркаим в Челябинской области, было бы логичным в случае с протогородом Камысты. Это привлекло бы в Костанайскую область немало туристов. Но, как говорят сами археологи, пока это только мечта, подобные вопросы необходимо задавать не учёным, а властям, планирующим бюджет. У археологов впереди ещё десятилетия работы на этом памятнике и много интересных находок.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ