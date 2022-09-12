Двух жителей поселка Качары, которые подозреваются в незаконной охоте, задержали сотрудники МПС управления полиции Рудного.

Машину марки «ВАЗ-2110» под управлением 32-летнего мужчины полицейские остановили 10 сентября. В ходе досмотра в багажнике они обнаружили мешок с пятнами бурого цвета, внутри были копыта и фрагменты туши животного.

- В ходе проверки установлено, что мужчина со своим знакомым возле поселка Владыкинка Федоровского района застрелили косулю из незарегистрированного оружия. Тушу животного поделили на двоих. Разрешительных документов на отстрел косули у мужчин не было, - сообщил сотрудник отдела природоохранной полиции УМПС ДП Костанайской области Газретгали АЛИМГАЗИН.

По факту незаконной охоты начато досудебное расследование по статье 337 ч.1 УК РК. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа в 3 000 МРП до лишения свободы сроком до трех лет.