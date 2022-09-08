В 2021 году «Тобол» из Костаная победил в чемпионате Казахстана второй раз в истории. Ранее команда выигрывала в элитном дивизионе в 2010 году. В текущем сезоне болельщики ждали повторения успеха. Однако на старте произошел провал, из-за которого руководство клуба сменило тренерский штаб.

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Смена тренерского штаба

В 2021 году «Тобол» стал чемпионом страны под руководством Александра Москаленко. На финише сезона команда из Костаная выиграла 5 матчей подряд и обошла ближайшего преследователя - «Астану» на 4 очка.

Новый сезон команда начала с победы в Суперкубке. «Желто-зеленые» обыграли алматинский «Кайрат» со счетом 2:1.

В чемпионате костанайцы стартовали с 10 очков в 4 турах, но затем у команды произошел спад. В следующих 7 встречах «Тобол» одержал 1 победу. В мае руководство отправило Москаленко в отставку после выездного поражения от «Актобе» со счетом 1:2. Костанайцы уступили, играя в большинстве после перерыва.

Новый главный тренер - 59-летний Милан Миланович. В чемпионате Казахстана сербский специалист тренировал павлодарский «Иртыш», в «Тобол» перешел из армянского «Алашкерта».

При Милановиче результаты команды пошли вверх - 3 победы с разницей 8:3 позволили поправить турнирное положение.

Каковы шансы «Тобола» в борьбе за чемпионство?

К началу сентября костанайцы подошли с 7-матчевой беспроигрышной серией в чемпионате. 27 августа «Тобол» дома разгромил соседа по турнирной таблице «Ордабасы» - 4:0, 5 сентября команда одержала выездную победу над «Кайратом» со счетом 3:2.

За 8 туров до финиша сезона «желто-зеленые» занимают 3 место, отставая на 2 очка от «Астаны» и на 6 - от лидирующего «Актобе».

Казахстанские эксперты считают, что опередить «Астану» по силам подопечным Милановича. «Тобол» может сконцентрироваться на чемпионате — команда вылетела из остальных турниров, в которых участвовала. На групповой стадии Кубка костанайцы заняли последнее место в квартете С.

В Лиге Чемпионов «Тобол» в первом раунде квалификации уступил венгерскому «Ференцварошу» - 0:0, 1:5. В Лиге Конференций команда Милановича прошла «Линкольн Ред Импс» из Гибралтара - 2:0, 1:0, но проиграла в третьем раунде квалификации боснийскому клубу «Зриньски» — 1:1, 0:1.

«Астана» вышла в 1/2 финала Кубка страны, столичной команде предстоит играть на 2 фронта.

Догнать лидирующий в чемпионате «Актобе» - сложная задача. «Красно-белые» в хорошей форме - 8 побед подряд в чемпионате. Как и «Тобол», они вылетели из национального Кубка. В еврокубках команда не участвовала после провального 7 места в прошлом сезоне.

«Актобе» последний раз выигрывал чемпионат в 2013 году. Команда под руководством Андрея Карповича имеет хорошие шансы завоевать золото.

14 сентября состоится один из важнейших матчей сезона для «Тобола» - выездная встреча с «Астаной», которая является главным конкурентом костанайцев в борьбе за серебряную медаль.

По текущей ситуации максимум, на что могут рассчитывать костанайцы - серебро. Если команда Милановича наберет максимум очков в играх с соседями по таблице, а «Актобе» допустит несколько осечек, «желто-зеленые» приблизятся к первому месту. Тогда решающим станет матч в середине октября, когда «Тобол» примет дома «Актобе» за 3 тура до финиша.