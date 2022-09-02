Приговор по делу 26-летнего Данилы АКИМОВА, обвиняемого в хранении, перевозке и расфасовке психотропных веществ, вынесли в СМУС Костанайской области сегодня, 2 сентября.

Согласно материалам дела, Акимов в марте этого года по указанию администратора сайта Филин.Гуру забрал под мостом вблизи Нур-Султана пакет с психотропными веществами и привез в Костанай, чтобы расфасовать на мелкие партии и сделать новые тайные закладки. Но его задержали сотрудники ДКНБ.

- Вы признаны виновным в хранении, перевозке и распространении наркотиков в особо крупном размере в группе лиц по предварительному сговору с применением интернет-технологий, - сообщила судья Жаннар ТЛЕУБАЕВА. - Суд приговорил вас к 10 годам лишения свободы в колонии максимальной безопасности.

Жена подсудимого Татьяна Акимова расплакалась после приговора.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 дней со дня вынесения.