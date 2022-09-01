В автомобиле жителя Карабалыкского района нашли три мешка марихуаны, которые он вез из южных регионов Казахстана. Таким образом сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области пресекли канал поставки наркотиков в регион.

Подробности операции по задержанию подозреваемых в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Карасора 2022» сообщил начальник подразделения Асылбек АЛЬМАГАМБЕТОВ.

Автомобиль «Лада Ларгус», за рулем которого находился 46-летний житель Карабалыкского района, остановили 31 августа на 107 километре трассы Костанай-Аулиеколь-Сурган. В салоне автомашины при обыске полиция обнаружила три мешка весом более 100 кг с веществом растительного происхождения. Экспертиза установила, что это была высушенная марихуана.

- При проведении первоначальных следственных действий установлено, что данная крупная партия наркотиков была доставлена в область из южных регионов страны, - сообщил Асылбек Альмагамбетов. - Наркотики предназначались для распространения на территории области. Начато досудебное расследование по статье 297 ч 3 УК РК «Незаконные хранение в целях сбыта и сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размерах».

Подозреваемый находится под арестом.

В полиции отметили, что месяц назад из незаконного оборота наркотиков было изъято более 40 кг марихуаны и 8 кг гашиша. С начала года из незаконного оборота костанайские полицейские изъяли более 170 кг различных наркотических средств.