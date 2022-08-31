На процессе по уголовному делу Данилы АКИМОВА, обвиняемого в хранении, перевозке и распространении крупной партии психотропных веществ, сегодня, 31 августа, в СМУС прошли прения сторон.

Еще до их начала адвокат подсудимого Олег МАЛЬКОВ заявил, что давно направил в прокуратуру ходатайство о заключении процессуального соглашения, так как Акимов полностью признал вину и раскаялся. Но оно до сих пор не заключено, хотя отказа в подписании не поступило.

Государственный обвинитель Диас НУРГАЛИЕВ подтвердил, что обращение поступило и будет рассмотрено.

- Вина подсудимого в хранении, перевозке и распространении психотропных веществ в особо крупном размере полностью доказана, - сообщил в прениях Нургалиев. - Вина не оспаривается самим подсудимым и доказана показаниями свидетелей и видеоматериалами. Акимов задался преступным умыслом разбогатеть, для чего зарегистрировался на сайте по распространению психотропных веществ Филин.Гуру. Там он под разными никами общался с администратором, от которого поступило задание - съездить в Нур-Султан и найти в районе моста пакет с психотропными веществами, что подсудимый и сделал.

Прокурор еще раз во всех подробностях рассказал фабулу дела: как Акимов заказал через Индрайвер такси, поехал в столицу с будущей женой, которая ничего не знала о его преступной деятельности, забрал под мостом в окрестностях Нур-Султана психотропные вещества и вернулся в Костанай, где хотел расфасовать крупную партию по пакетикам, но его с поличным задержали сотрудники ДКНБ.

- С учетом смягчающих обстоятельств, в частности, полного признания вины и чистосердечного признания прошу назначить Акимову 10 лет в колонии максимальной безопасности (строгий режим), - резюмировал прокурор. - Наказание исчислять со дня ареста Акимова и содержания под стражей.

- Очень жаль, что из-за нерасторопности нашей системы мы пока не заключили процессуальное соглашение, - заметил в прениях адвокат Мальков. - Оно существенно повлияло бы на размер наказания. Надеемся, что оно будет заключено.

Данила Акимов в прениях и последнем слове еще раз заявил, что раскаивается.

- Только в СИЗО я осознал, что на самом деле совершил, - сказал подсудимый. - Прошу прощения у родственников, раскаиваюсь, прошу суд гуманно ко мне отнестись.

Оглашение приговору по делу назначили на 2 сентября.