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Особенности облачного видеонаблюдения в Казахстане

31 августа 2022, 09:59 |  Реклама

Облачное видеонаблюдение представляет из себя комплексную систему, работающую в сочетании с сервером, на котором настроена эта услуга. Эта услуга представляет из себя доступ к видеосигналу с видеокамер и видеозаписям, которые успели записаться на удалённый массив дисков, - хранилище медиаданных.

Стали возможны:

  1. Проверка рабочего дня сотрудников, которые находятся под таким наблюдением. Во сколько они приходят на работу - и уходят домой, - вы в курсе дел.

  2. Проверка соблюдения мер безопасности и правил охраны труда на предприятии. Когда на ком-то из сотрудников отсутствуют средства защиты от агрессивных сред, с которыми он неизбежно контактирует в процессе работы, ему посылается команда (приостановить выполнение производственного задания.

  3. Контроль и управление доступом сотрудников предприятия на территорию.

  4. Осуществление слежки за посещаемостью и загруженностью торговых точек.

  5. Слежка за порядком и безопасностью: распознание оставленных без присмотра вещей, наличия дыма и пламени.

  6. Оперативное раскрытие дел о ЧС на объекте - например, расследовать кражу товара.

Плюсы комплекса Glazok

Вы получите:

  1. Удобство использования. Везде - от офиса до квартиры - видеонаблюдение работает безотказно и детализировано.

  2. Масштаб: к системе подключается от 1 до 50 видеокамер.

  3. Отсутствие расходов на аппаратный комплекс.

  4. Беспроводная система: работает через Wi-Fi или сотовую 4G-сеть.

  5. Исчерпывающий контроль: просмотрите любую видеозапись с любого устройства.

  6. Безопасность: прогрессивное 256/512/1024-битное шифрование. Ваш контент никто, кроме Вас, не увидит.

  7. Доступность: происходит хранение записей с камер видеонаблюдения в облаке, что даёт защиту от сбоев.

  8. Совместимость: любые видеокамеры совместимы благодаря оцифровке и перекодировке видеосигнала.

Функционал

Облако для камер видеонаблюдения системы Glazok позволит:

  1. Узнать госномер, марку и цвет, направление движения машины.

  2. Вычислить загруженность автодорог и подсчитать количество машин, пропущенных через одну полосу.

  3. Распознать лицо - для получения из баз данных сведений о нём.

  4. Вычислить загруженность пешеходных переходов и тротуаров, подсчитать количество народу за час/день.

  5. Отличить человека от машины, велосипеда, оставленной сумки или чемодана.

  6. Распознать интенсивность движения людского потока по теплу, излучаемому телом человека.

  7. Отличить нападение от праздного шатания, слоняющегося человека от спешащего по делу, распознать оставленный предмет.

  8. Обнаружить очередь перед прилавком, киоском и т. д.

Хотите установить такую систему на своём объекте? Отошлите заявку на подключение к облаку видеонаблюдения в Казахстане нашу компанию https://glazok.kz/videoanalitika/. Специалисты установят, настроят её - и научат вас ею пользоваться.

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