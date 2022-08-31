Особенности облачного видеонаблюдения в Казахстане
Облачное видеонаблюдение представляет из себя комплексную систему, работающую в сочетании с сервером, на котором настроена эта услуга. Эта услуга представляет из себя доступ к видеосигналу с видеокамер и видеозаписям, которые успели записаться на удалённый массив дисков, - хранилище медиаданных.
Стали возможны:
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Проверка рабочего дня сотрудников, которые находятся под таким наблюдением. Во сколько они приходят на работу - и уходят домой, - вы в курсе дел.
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Проверка соблюдения мер безопасности и правил охраны труда на предприятии. Когда на ком-то из сотрудников отсутствуют средства защиты от агрессивных сред, с которыми он неизбежно контактирует в процессе работы, ему посылается команда (приостановить выполнение производственного задания.
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Контроль и управление доступом сотрудников предприятия на территорию.
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Осуществление слежки за посещаемостью и загруженностью торговых точек.
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Слежка за порядком и безопасностью: распознание оставленных без присмотра вещей, наличия дыма и пламени.
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Оперативное раскрытие дел о ЧС на объекте - например, расследовать кражу товара.
Плюсы комплекса Glazok
Вы получите:
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Удобство использования. Везде - от офиса до квартиры - видеонаблюдение работает безотказно и детализировано.
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Масштаб: к системе подключается от 1 до 50 видеокамер.
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Отсутствие расходов на аппаратный комплекс.
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Беспроводная система: работает через Wi-Fi или сотовую 4G-сеть.
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Исчерпывающий контроль: просмотрите любую видеозапись с любого устройства.
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Безопасность: прогрессивное 256/512/1024-битное шифрование. Ваш контент никто, кроме Вас, не увидит.
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Доступность: происходит хранение записей с камер видеонаблюдения в облаке, что даёт защиту от сбоев.
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Совместимость: любые видеокамеры совместимы благодаря оцифровке и перекодировке видеосигнала.
Функционал
Облако для камер видеонаблюдения системы Glazok позволит:
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Узнать госномер, марку и цвет, направление движения машины.
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Вычислить загруженность автодорог и подсчитать количество машин, пропущенных через одну полосу.
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Распознать лицо - для получения из баз данных сведений о нём.
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Вычислить загруженность пешеходных переходов и тротуаров, подсчитать количество народу за час/день.
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Отличить человека от машины, велосипеда, оставленной сумки или чемодана.
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Распознать интенсивность движения людского потока по теплу, излучаемому телом человека.
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Отличить нападение от праздного шатания, слоняющегося человека от спешащего по делу, распознать оставленный предмет.
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Обнаружить очередь перед прилавком, киоском и т. д.
Хотите установить такую систему на своём объекте? Отошлите заявку на подключение к облаку видеонаблюдения в Казахстане нашу компанию https://glazok.kz/videoanalitika/. Специалисты установят, настроят её - и научат вас ею пользоваться.
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