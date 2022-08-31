Республиканское общественное объединение Әділдік жолы совместно с антикором предлагают жителям Костанайской области сообщать о фактах ненадлежащего строительства, ремонта и содержания автодорог. Примите ли вы участие в этой акции? Да. Я верю, что после моего сообщения дороги станут ровнее, а власть - ответственней.

Да. Пока народ молчит, автодороги остаются местом распила бюджетных средств.

Нет. Следить за состоянием автодорог должны чиновники, им за это деньги платят.

Нет. Все эти акции на дают никакого результата, кроме пиара их организаторам.

