Особенности работы гравитационного сепаратора серии К
Далеко не каждое современное оборудование может разделять зерно на фракции с одинаковой формой, размерами и весом. Параметры семян различных сельскохозяйственных культур могут заметно отличаться.
В частности, это касается:
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риса;
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злаков;
-
бобовых и т. д.
Оптимальным решением станет покупка такого оборудования, как гравитационный сепаратор от компании Elica pro. Компании из многих стран используют сепаратор семян от этого известного производителя. Производство бренда находится в г. Силистра (Болгария), но представительства есть во многих странах. Компания сама занимается проектированием систем для обрушивания, очистки зерна, и строительством линий по переработке под ключ.
Как работает сепаратор
Перед загрузкой массы для обработки, её лучше предварительно разделить на несколько групп/фракций. Для этого есть специальные сортировочные машины. Далее каждую из фракций пропускают через гравитационный сепаратор.
Зерно попадает в гравитационный сепаратор через засыпное отверстие, после чего распределяется по ячейкам рабочего стола. Комбинация возвратно-поступательных движений рабочего стола и ячеек специальной формы обеспечивает разделение продукта на две фракции по относительной массе. Особенность оборудования производства Elica Pro заключается в сортировке не только по массе, но и по коэффициенту подскакивания..
Преимущества установок серии К
Сельскохозяйственные установки болгарского бренда для обработки зерновых имеют массу преимуществ. По сравнению с аналогами они:
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точнее сортируют семена по фракциям;
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являются универсальными (есть возможность работать с любыми сельскохозяйственными культурами, вне зависимости от размеров и веса семян);
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имеют высокую производительность;
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у оператора есть возможность наблюдать за процессом через специальные окошки в боковых стенках оборудования;
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предельная простота обслуживания и ремонта.
Даже интенсивная работа гравитационного сепаратора не способна привести к его внезапной поломке. Болгарский бренд уделяет внимание каждой детали, поэтому наиболее нагруженные узлы сделаны из особо прочных материалов.
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