Мужчину, применившего огнестрельное оружие в ходе драки, задержали в Костанае
Polisia.kz
28 августа 2022, 17:32 | Криминал
Драка с применением огнестрельного оружия произошла в субботу, 27 августа, в садоводческом обществе “Юбилейный”, сообщает Polisia.kz.
Полицейские на месте происшествия обнаружили двух мужчин, 31-летнего и 25-летнего жителей Сарыкольского района, с огнестрельными ранениями.
Потерпевшие были доставлены в больницу, им оказана медицинская помощь, состояние удовлетворительное.
Подозреваемый в совершении преступления с места происшествия скрылся. 38-летний житель областного центра, ранее судимый, был задержан через час в северной части города. В настоящее время водворен в ИВС.
Огнестрельное оружие изъято, направлено на экспертизу. Также принимается процессуальное решение по фактам хранения и изготовления огнестрельного оружия.
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