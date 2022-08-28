Драка с применением огнестрельного оружия произошла в субботу, 27 августа, в садоводческом обществе “Юбилейный”, сообщает Polisia.kz.

Полицейские на месте происшествия обнаружили двух мужчин, 31-летнего и 25-летнего жителей Сарыкольского района, с огнестрельными ранениями.

Потерпевшие были доставлены в больницу, им оказана медицинская помощь, состояние удовлетворительное.

Подозреваемый в совершении преступления с места происшествия скрылся. 38-летний житель областного центра, ранее судимый, был задержан через час в северной части города. В настоящее время водворен в ИВС.

Огнестрельное оружие изъято, направлено на экспертизу. Также принимается процессуальное решение по фактам хранения и изготовления огнестрельного оружия.