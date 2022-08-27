Кому жаловаться на дефицит дизтоплива в Костанайской области?
Андрей СКИБА
Министерство энергетики РК и крупные сети АЗС запустили «горячую линию» для приема жалоб и обращений граждан по вопросам дизельного топлива.
Фото из архива "НГ"
В ведомстве сообщают, что жители республики могут обратиться по интересующим вопросам, а также сообщить о нарушениях на заправках страны по номеру горячей линии поддержки клиентов.
Call-center:
Городской: +7 (7172) 78-69-55
Мобильный: +7 (708) 812-02-31
Telegram / WhatsApp: +7 (708) 812-02-31
После проверки достоверности поступившей информации все факты необоснованных действий и нарушений будут передаваться для принятия соответствующих мер в компетентные государственные органы.
«Для исключения домыслов и кривотолков призываем граждан оказать содействие и сообщать на «горячую линию» о нарушениях со стороны АЗС или о незаконном наливе», - сообщают в министерстве.
Читатели «НГ» сообщали о дефиците дизтоплива на АЗС, а также о том, что некоторые операторы отпускают по цене 260 тенге не 100 литров, а только 50.
26 августа корреспондент «НГ» объехал 7 АЗС разных операторов и обнаружил, что на АЗС ТОО «KST Trade» указана цена на дизтопливо 0.00 тенге, а на заправках ТОО «Эталон Авто» солярки нет вообще.
В минэнерго также предоставили данные по «горячим линиям» на крупных АЗС страны:
Qazaq Oil и КазМунайГаз
Call-center: 9911
Telegram / WhatsApp: +7 (771) 046-46-46
Instagram: azs_qazaq_oil
Sinooil
Call-center: 8-800-070-01-80
Instagram: sinooil.kz
Helios
Центрподдержки: 8-800-080-5444
Telegram / WhatsApp: +7 (777) 708-00-39
Instagram: helios_kz
Для городских телефонов: helios.kz/kontakty
Газпромнефть
Call-center: 8-800-080-10-08
Instagram: gazpromneft_kz
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