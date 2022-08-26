Житель Костаная Максим ПОНОМАРЁВ вечером 24 августа заехал на заправку «Эталон» в районе Аэропорта и увидел, что ценника на дизтопливо нет. На АЗС «Qazaq Oil» ему сказали, что ДТ продают, но только по 450 тенге/ 1 литр.

АЗС ТОО «Мұнай Өнімдері» возле нефтебазы по ул. Дзержинского. ДТ отпускают по 260 тг/ 1 л

- 25 августа заехал на заправку «KST Trade» в районе элеватора по ул. Дощанова, продали 50 литров по 260 тенге, - сообщил "НГ" Максим. - Сегодня заправлялся на «KST Trade» на перекрестке улиц Карбышева и Гагарина, там сказали, что дизтопливо есть, но только по талонам. Позже заезжал на «Эталон» по Уральской, продали по 260, а на соседнем «Qazaq Oil» по-прежнему только по 450 тенге.

По словам Пономарёва, водительское удостоверение при покупке дизтоплива у него не спрашивали.

22 августа вышел приказ министра энергетики, согласно которому жителям страны при предъявлении водительского удостоверения РК отпускают до 100 л дизтоплива в день по 230-260 тенге за литр, в зависимости от региона. Для грузовых, специальных и специализированных авто, а также автобусов лимит в сутки теперь составляет 300 литров. Больше - уже по 450 тенге. Кроме того, в середине сентября планируют установить на АЗС устройства для верификации водителей, чтобы они не могли превышать лимит.

«НГ» проверила работает ли приказ министерства на практике и есть ли в Костанае дефицит дизтоплива. Мы объехали 7 АЗС разных операторов.

Начали с АЗС ТОО «Мұнай Өнімдері», что недалеко от нефтебазы по ул. Дзержинского. Согласно ценнику, солярка тут продается по 260 тенге. Кассир комментировать ситуацию отказалась и позвала менеджера, которая направила к руководству.

- Мы торгуем по 260 тенге, - пояснил "НГ" директор ТОО «Костанайнефтепродукт» Валерий БУРНЫШЕВ. - Конечно же, если водитель берет больше, тогда продаем по 450. Топливо пока есть, мы выполняем все требования Минэнерго. Про устройства для верификации водителей нам известно, но не знаем, как это будет реализовано. Ждем дальнейших распоряжений министерства.

На АЗС ТОО «KST Trade», недалеко от перекрестка пр. Назарбаева и ул. Дзержинского, цена ДТ указана в размере 0.00 тенге.

АЗС ТОО «KST Trade» по пр. Назарбаева, цена ДТ - 0 тенге

Кассир отказалась комментировать ситуацию и посоветовала позвонить по телефону 50-65-80. Но ответа по этому номеру в первой половине дня мы не дождались

На другой АЗС этой же фирмы, по ул. Дощанова, ценник - 260 тенге.

АЗС ТОО «KST Trade» по ул. Дощанова. По словам читателя "НГ", здесь ему продали ДТ по 260 тенге, но только 50 л

Здесь также отказались комментировать и направили к руководству - в здание неподалеку. На КПП охранник позвонил директору ТОО, который общаться с прессой не стал. Те же слова продублировал корреспонденту "НГ" по телефону 50-66-60.

На АЗС ТОО «Эталон», что на перекрестке улиц Л. Беды и Летунова (район мелькомбината) ценника на дизтопливо нет, кассир сказала, что его не продают, хотя сверху висит вывеска «DT».

АЗС ТОО «Эталон» по ул. Л. Беды дизтопливом не торгует...

…хотя табличка говорит об обратном

На АЗС этой же фирмы по ул. Маяковского, в районе мечети, кассир посоветовала обратиться к менеджеру.

АЗС ТОО «Эталон» по ул. Маяковского. Солярку по 260 тенге отпускают по 50 л

- Мы отпускаем по 50 л на водителя, цена - 260 тенге, - пояснил в телефонном разговоре менеджер Евгений. - Отпускать по 100 литров нет технической возможности.

Имелся ли в виду дефицит, собеседник не пояснил, сказал лишь, что нужно обратиться в ТОО с официальным запросом. «НГ» направила его фирме.

Менеджер ТОО «Helios» сообщил, что дизтопливо отпускается по 260 тенге и его объем не ограничен, а цена 450 тенге указана для иностранцев.

АЗС ТОО «Helios» по ул. Дощанова. Дизтопливо по 450 тенге - только для иностранцев

Вопрос об установке устройств для верификации водителей пока не обсуждался.

На АЗС ТОО «ҚазМұнайГаз» вместо ответа на мои вопросы кассир позвала директора, которая представилась Татьяной.

АЗС ТОО «ҚазМұнайГаз». Дизтопливо продают и по 260 тенге, и по 450 тенге

- Дизтопливо на заправке имеется, объем не ограничен, - сообщила она. - Отпускаем по приказу министерства по 260 тенге до 100 литров легковым и до 300 литров грузовым при предоставлении водительского удостверения, - пояснила директор АЗС Татьяна. - Нерезидентам РК - по 450 тенге. Мы - большая национальная компания и придерживаемся всех постановлений, потому и указываем такую цену. У нас не было инцидентов с водителями, которые думали, что мы ДТ по 450 тенге продаем. Все уже в курсе.

Про устройства для верификации водителей здесь тоже слышали, но информации по их установке от Минэнерго не получали.

«НГ» направила запрос в управление энергетики акимата Костанайской области.

Пассажирские перевозчики в Костанае на дефицит дизтоплива не жалуются.

- Мы обычно заправляем по 260 тенге, берем от 70 до 100-110 литров на один автобус, в зависимости от протяженности маршрута, - сообщил "НГ" директор ТОО «Жарык жол-1» Виктор МУЩИНСКИЙ. - Заправляемся по карточкам на «Helios». Проблем именно у нашей фирмы нет.

- Дефицита именно у нас нет. Возможно он возник из-за того, что скоро уборка, - подтвердил представитель ТОО «Компания STA» Юрий ПАНАСЕНКО. - У нас долгосрочный контракт с ТОО «Helios», и запас есть. Мы обслуживаем 5 маршрутов, на все автобусы топлива хватает. Нам выдают по 260 тенге, берем обычно 100 литров и более на один автобус.

По словам Панасенко, на заправке ТОО «Qazaq Oil» у его знакомого дальнобойщика недавно потребовали показать даже техпаспорт - видимо, проверяли российский автомобиль или казахстанский. Знакомый показал водительское удостоверение и ему продали дизтопливо, как резиденту.

Фото Андрея СКИБЫ