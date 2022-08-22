В Минэнерго будут отслеживать ежесуточные объёмы дизельного топлива, реализуемого на автозаправках, передает Informburo.kz.

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В Казахстане внесли изменения в приказ о предельных розничных ценах на бензин и дизельное топливо. Соответствующий документ разместили в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов РК, он вступил в силу.

Согласно документу, предельные цены на бензин останутся прежними: АИ-92 и АИ-93 – 187 тенге за литр в Костанайской области и СКО и 182 тенге в остальных регионах. Цену на дизельное топливо установили в пределах 450 тенге за литр.

"Приказом установлен лимит на дизельное топливо: 230-260 тенге за литр при предъявлении водительского удостоверения РК в объёме 100 литров в день. Для грузовых, специальных и специализированных авто, а также автобусов лимит в сутки теперь составляет 300 литров по цене 230-260 тенге за литр. Остальной категории лиц, а также свыше указанных лимитов дизельное топливо выдавать по 450 тенге за литр", – говорится в документе.

Также в Минэнерго планируют отслеживать ежесуточные объёмы дизельного топлива, реализуемого на автозаправках.

"В ближайшее время Минэнерго проведёт тестирование систем совместно с представителями АЗС. В качестве одного из возможных вариантов рассматривается "Информационная система учёта отдельных видов нефтепродуктов", которую ввели в промышленную эксплуатацию в 2019 году", – сообщается в документе.

Автозаправки Казахстана уже передают данные об остатке нефтепродуктов в режиме реального времени с контрольных приборов учёта в информационную систему учёта нефтепродуктов.