Ожидается, что это помешает водителям получать больше топлива, чем им полагается, по низким ценам, передает Informburo.kz.

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На автозаправках в Казахстане внедрят техническое решение для подтверждения личностей клиентов в связи с дифференцированными ценами и лимитами продажи дизельного топлива, сообщил на брифинге министр энергетики Болат Акчулаков.

"Специальный модуль для верификации потребителей позволит устранить возможные ухищрения на местах. Планируем запустить его в середине сентября на всех автозаправочных сетях", – рассказал глава Минэнерго.

Согласно приказу ведомства от 22 августа, обычным водителям отпускается до 100 л дизельного топлива в день, по 230-260 тенге за литр в зависимости от региона. Водителям грузовиков продают до 300 л. Желающим приобрести топлива больше указанных объёмов придётся платить уже 450 тенге за литр.

"Я бы призвал всех не создавать лишнего ажиотажа. Топливо производится, формируются запасы, которые позволят покрыть спрос на период от двух недель до месяца, и эти запасы также постоянно пополняются", – обратился к казахстанцам Болат Акчулаков.