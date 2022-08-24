SEO для электронной коммерции: что 100% работает и дает результат
Согласно исследованию компании Promodo, рост e-commerce в 2020-м году составил 30%, в 2021-м — 23%. Объясняется это развитием технологий, которые упрощают процесс покупки в интернете. Свою роль сыграл COVID-19, когда онлайн-шопинг стал главной альтернативой походам по магазинам.
Растущая популярность электронной коммерции порождает серьезную конкуренцию. SEO-оптимизация сайта webpromo.kz/seo/ дает преимущество в этой гонке, обеспечивая повышенную узнаваемость и дополнительный трафик. Заниматься оптимизацией ресурса можно самостоятельно или доверить эту задачу профессионалам. В Алматы и других городах Казахстана за услугами SEO-продвижения можно обратиться к специалистам агентства интернет-маркетинга Webpromo, что будет гарантией эффекта.
Заниматься самостоятельно оптимизацией ресурса также можно, однако стоит быть готовым к возможным ошибкам.
В этой статье собраны рекомендации по продвижению, которые уже показали свою эффективность, пройдя проверку временем.
Корректировка URL
URL — это визитка сайта. По адресу страницы судят о структуре веб-ресурса. Поисковые алгоритмы хуже индексируют страницы с длинным и запутанным URL. Чем проще структура, чем меньше уровней — тем быстрее произойдет индексация.
Для оптимизации URL:
- упростите путь к странице;
- исключите из URL символы =, &, ?;
- используете только латиницу строчными буквами;
- задействуйте ключевые слова;
- настройте 301 редиректы со старых URL.
Устранение «зеркал» сайта и дублей страниц
«Зеркала» — это копии сайтов на других доменах. Их появление возможно при наличии автоматически сгенерированных хостингом служебных доменов, при привязке к сайту нескольких доменов, или из-за IP-адреса. Найти зеркала поможет сервис Pixel Tools. Закройте им доступ к индексированию через файл robots.txt.
Дубли — распространенная проблема в сфере электронной коммерции. Часто это одинаковые страницы одного товара, который находится в разных категориях. Наличие дублей негативно сказывается на ранжировании, поэтому их нужно закрывать от индексации, присваивать им ошибку 404, или настраивать 301 редирект.
Важно: работа с файлом robots.txt — неотъемлемая часть SEO-оптимизации. Пропишите в нем, какие страницы сайта будут открыты для индексирования, а какие закрыты.
Ускорение загрузки страниц
Проанализируйте веб-ресурс с помощью сервиса PageSpeed Insight, и следуйте инструкциям, которые позволят ускорить загрузку. Факторы, замедляющие работу веб-ресурса:
- превышен лимит потребления ресурсов на хостинге;
- ошибки в JavaScript и CSS;
- проблемы на стороннем сервере (если на нем расположены материалы вашего сайта);
- отсутствие кэширования;
- большой вес изображений;
- обилие рекламы;
- наличие вредоносного кода;
- работа треккеров, пикселей;
Оптимизация изображений
Для электронной коммерции этот фактор важен в силу большого количества картинок товаров. Как их оптимизировать:
- используйте в названии ключевые слова латинскими символами;
- прописывайте мета-тег ;
- органично вписывайте в тег ключевые слова;
- сжимайте размер картинок;
- используйте формат WEBP;
- изображения должны быть уникальными и авторскими (поисковые системы быстро определяют украденный контент и понижают в ранжировании).
Что еще сделать для SEO?
Тема SEO-оптимизации слишком обширна, чтобы рассказать обо всем в формате одной статьи. Перечислим основные действия, которые поднимут позицию сайта в выдаче:
- устранение битых ссылок;
- настройка адаптивности сайта
- использование микроразметки;
- внутренняя перелинковка;
- настройка “хлебных крошек”
- добавление блоков рекомендуемых товаров;
- добавление XML-карты сайта;
- использование защищенного протокола SSL.
Специфика электронной коммерции предусматривает огромное количество страниц на сайте с сотнями изображений. Оптимизация каждого элемента — занятие не на 1 день. Однако оно того стоит, ведь если ваш веб-ресурс пропустят в ТОП поисковые системы — труды окупятся трафиком и продажами.
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