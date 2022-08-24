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SEO для электронной коммерции: что 100% работает и дает результат

24 августа 2022, 11:25 |  Реклама

Согласно исследованию компании Promodo, рост e-commerce в 2020-м году составил 30%, в 2021-м — 23%. Объясняется это развитием технологий, которые упрощают процесс покупки в интернете. Свою роль сыграл COVID-19, когда онлайн-шопинг стал главной альтернативой походам по магазинам. 

 

Растущая популярность электронной коммерции порождает серьезную конкуренцию. SEO-оптимизация сайта webpromo.kz/seo/ дает преимущество в этой гонке, обеспечивая повышенную узнаваемость и дополнительный трафик. Заниматься оптимизацией ресурса можно самостоятельно или доверить эту задачу профессионалам. В Алматы и других городах Казахстана за услугами SEO-продвижения можно обратиться к специалистам агентства интернет-маркетинга Webpromo, что будет гарантией эффекта.

Заниматься самостоятельно оптимизацией ресурса также можно, однако стоит быть готовым к возможным ошибкам. 

В этой статье собраны рекомендации по продвижению, которые уже показали свою эффективность, пройдя проверку временем. 

Корректировка URL

URL — это визитка сайта. По адресу страницы судят о структуре веб-ресурса. Поисковые алгоритмы хуже индексируют страницы с длинным и запутанным URL. Чем проще структура, чем меньше уровней — тем быстрее произойдет индексация. 

Для оптимизации URL:

  • упростите путь к странице;
  • исключите из URL символы =, &, ?;
  • используете только латиницу строчными буквами;
  • задействуйте ключевые слова;
  • настройте 301 редиректы со старых URL.

Устранение «зеркал» сайта и дублей страниц

«Зеркала» — это копии сайтов на других доменах. Их появление возможно при наличии автоматически сгенерированных хостингом служебных доменов, при привязке к сайту нескольких доменов, или из-за IP-адреса. Найти зеркала поможет сервис Pixel Tools. Закройте им доступ к индексированию через файл robots.txt.

Дубли — распространенная проблема в сфере электронной коммерции. Часто это одинаковые страницы одного товара, который находится в разных категориях. Наличие дублей негативно сказывается на ранжировании, поэтому их нужно закрывать от индексации, присваивать им ошибку 404, или настраивать 301 редирект. 

Важно: работа с файлом robots.txt — неотъемлемая часть SEO-оптимизации. Пропишите в нем, какие страницы сайта будут открыты для индексирования, а какие закрыты.

Ускорение загрузки страниц

Проанализируйте веб-ресурс с помощью сервиса PageSpeed Insight, и следуйте инструкциям, которые позволят ускорить загрузку. Факторы, замедляющие работу веб-ресурса:

  • превышен лимит потребления ресурсов на хостинге;
  • ошибки в JavaScript и CSS;
  • проблемы на стороннем сервере (если на нем расположены материалы вашего сайта);
  • отсутствие кэширования;
  • большой вес изображений;
  • обилие рекламы;
  • наличие вредоносного кода;
  • работа треккеров, пикселей;

Оптимизация изображений

Для электронной коммерции этот фактор важен в силу большого количества картинок товаров. Как их оптимизировать:

  • используйте в названии ключевые слова латинскими символами;
  • прописывайте мета-тег ;
  • органично вписывайте в тег ключевые слова;
  • сжимайте размер картинок;
  • используйте формат WEBP;
  • изображения должны быть уникальными и авторскими (поисковые системы быстро определяют украденный контент и понижают в ранжировании).

Что еще сделать для SEO?

Тема SEO-оптимизации слишком обширна, чтобы рассказать обо всем в формате одной статьи. Перечислим основные действия, которые поднимут позицию сайта в выдаче:

  • устранение битых ссылок;
  • настройка адаптивности сайта
  • использование микроразметки;
  • внутренняя перелинковка;
  • настройка “хлебных крошек”
  • добавление блоков рекомендуемых товаров;
  • добавление XML-карты сайта;
  • использование защищенного протокола SSL.

Специфика электронной коммерции предусматривает огромное количество страниц на сайте с сотнями изображений. Оптимизация каждого элемента — занятие не на 1 день. Однако оно того стоит, ведь если ваш веб-ресурс пропустят в ТОП поисковые системы — труды окупятся трафиком и продажами. 

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