Согласно исследованию компании Promodo, рост e-commerce в 2020-м году составил 30%, в 2021-м — 23%. Объясняется это развитием технологий, которые упрощают процесс покупки в интернете. Свою роль сыграл COVID-19, когда онлайн-шопинг стал главной альтернативой походам по магазинам.

Растущая популярность электронной коммерции порождает серьезную конкуренцию. SEO-оптимизация сайта webpromo.kz/seo/ дает преимущество в этой гонке, обеспечивая повышенную узнаваемость и дополнительный трафик. Заниматься оптимизацией ресурса можно самостоятельно или доверить эту задачу профессионалам. В Алматы и других городах Казахстана за услугами SEO-продвижения можно обратиться к специалистам агентства интернет-маркетинга Webpromo, что будет гарантией эффекта.

Заниматься самостоятельно оптимизацией ресурса также можно, однако стоит быть готовым к возможным ошибкам.

В этой статье собраны рекомендации по продвижению, которые уже показали свою эффективность, пройдя проверку временем.

Корректировка URL

URL — это визитка сайта. По адресу страницы судят о структуре веб-ресурса. Поисковые алгоритмы хуже индексируют страницы с длинным и запутанным URL. Чем проще структура, чем меньше уровней — тем быстрее произойдет индексация.

Для оптимизации URL:

упростите путь к странице;

исключите из URL символы =, &, ?;

используете только латиницу строчными буквами;

задействуйте ключевые слова;

настройте 301 редиректы со старых URL.

Устранение «зеркал» сайта и дублей страниц

«Зеркала» — это копии сайтов на других доменах. Их появление возможно при наличии автоматически сгенерированных хостингом служебных доменов, при привязке к сайту нескольких доменов, или из-за IP-адреса. Найти зеркала поможет сервис Pixel Tools. Закройте им доступ к индексированию через файл robots.txt.

Дубли — распространенная проблема в сфере электронной коммерции. Часто это одинаковые страницы одного товара, который находится в разных категориях. Наличие дублей негативно сказывается на ранжировании, поэтому их нужно закрывать от индексации, присваивать им ошибку 404, или настраивать 301 редирект.

Важно: работа с файлом robots.txt — неотъемлемая часть SEO-оптимизации. Пропишите в нем, какие страницы сайта будут открыты для индексирования, а какие закрыты.

Ускорение загрузки страниц

Проанализируйте веб-ресурс с помощью сервиса PageSpeed Insight, и следуйте инструкциям, которые позволят ускорить загрузку. Факторы, замедляющие работу веб-ресурса:

превышен лимит потребления ресурсов на хостинге;

ошибки в JavaScript и CSS;

проблемы на стороннем сервере (если на нем расположены материалы вашего сайта);

отсутствие кэширования;

большой вес изображений;

обилие рекламы;

наличие вредоносного кода;

работа треккеров, пикселей;

Оптимизация изображений

Для электронной коммерции этот фактор важен в силу большого количества картинок товаров. Как их оптимизировать:

используйте в названии ключевые слова латинскими символами;

прописывайте мета-тег ;

органично вписывайте в тег ключевые слова;

сжимайте размер картинок;

используйте формат WEBP;

изображения должны быть уникальными и авторскими (поисковые системы быстро определяют украденный контент и понижают в ранжировании).

Что еще сделать для SEO?

Тема SEO-оптимизации слишком обширна, чтобы рассказать обо всем в формате одной статьи. Перечислим основные действия, которые поднимут позицию сайта в выдаче:

устранение битых ссылок;

настройка адаптивности сайта

использование микроразметки;

внутренняя перелинковка;

настройка “хлебных крошек”

добавление блоков рекомендуемых товаров;

добавление XML-карты сайта;

использование защищенного протокола SSL.

Специфика электронной коммерции предусматривает огромное количество страниц на сайте с сотнями изображений. Оптимизация каждого элемента — занятие не на 1 день. Однако оно того стоит, ведь если ваш веб-ресурс пропустят в ТОП поисковые системы — труды окупятся трафиком и продажами.

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