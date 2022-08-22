Уголовное дело в отношении главного инженера ГКП "Костанай-Су" Виталия ПАНАЕТОВА, его заместителя Болата СЕЙТБАЕВА и директора ТОО "КАМД-Маркет" Виталия САМОДЕЛКО продолжили рассматривать в суде № 2 Костаная.

Панаетов и Сейтбаев обвиняются в том, что продали несуществующую стальную трубу Самоделко, а деньги поделили.

Все трое полностью признали вину и готовы были заключить процессуальное соглашение. Но сегодня, 22 августа, выяснилось, что Самоделко против условий государственного обвинения о заключении процессуального соглашения. Уже во время слушания адвокаты подсудимых попросили еще сутки для подписания соглашения.

- Подсудимые являются соучастниками. Так как один из них против, мы не могли заключить процессуальное соглашение, - прокомментировал "НГ" гособвинитель Азамат ТОКТАРБАЙ. - Условия заключения не разглашаются, они связаны с мерой наказания.

- Устроит наказание, не связанное с лишением свободы, - ответил адвокат Юрий СОКОЛОВ. - Остальное - без комментариев.

- То есть разногласия могли быть связаны с тем, что вы согласны на заключение процессуального соглашения и условное наказание для подсудимых, а подсудимые просили ограничение свободы? - поинтересовалась корреспондент "НГ".

- Обсуждалась мера и срок наказания, но не более мягкий приговор, - ответил прокурор.

Сам Виталий Панаетов на вопрос корреспондента "НГ", удастся ли заключить процессуальное соглашение, ответил: "Конечно". Но от детальных комментариев отказался.