На этот и другие вопросы ответили сегодня, 19 августа, на брифинге по вакцинации в РСК. Весной и в июне ежемесячно в регионе регистрировали по одному случаю заболевания КВИ, в июле - уже 600 случаев, а за 18 дней августа - 1317.

- Мы провели анализ привитости среди заболевших в августе и было установлено, что основная масса заболевших - непривитые, их удельный вес составляет 44,4%, вакцинированных - 32,1% и ревакцинированных - 8,3%, но последние две категории прививались более 6 месяцев назад, - пояснила заместитель руководителя ДСЭК Костанайской области Гулим ДОСУМОВА. - В целом удельный вес этих категорий из общего числа заболевших составляет около 85%, или же 1 119 случаев из 1 317 инфицированных в августе.

Костанайская область, как и другие регины страны, находится в «зеленой» зоне по распространению КВИ (переход от одной зоны в другую зависит от количества госпитализированых на 100 000 населения и от числа Р - то есть, сколько человек может заразить один больной КВИ).

- С начала нового учебного года в сентябре дети будут заниматься также в штатном режиме, никаких дополнительных мер приниматься не будет, - пояснила Досумова. - Но при данной эпидситуации мы рекомендуем всем ношение масок в общественных местах, соблюдение соцдистанцирования и личной гигиены.

- Минздрав на днях публиковал статистику по распространению КВИ в Казахстане, согласно котрой в стране увеличислось число пациентов на инфекционных койках и в тяжелом состоянии. Какова ситуация в нашей области? - спросили журналисты.





- На 175 койках на утро находилось 43 пациента средней степени тяжести, - ответила заместитель руководителя управления здравоохранения Костанайской области Анжела БЕКСУЛТАНОВА. - В реанимации нет больных.

- На прошлом брифинге, 4 августа, сообщали, что заболели 52 ребенка, в том числе 8 находились в стационаре. Какова ситуация на данный момент?

- По данным на сегодняшнее утро, в области заболело 107 детей, из них 12 в стационаре, остальные 95 на амбулаторном контроле, - ответила Бексултанова. - Беременных - 44, из них в стационаре - 6, остальные 38 на амбулаторном лечении.

Фото РСК