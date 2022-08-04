В Костанайской области сейчас циркулирует штамм стелс-омикрон, об этом сообщили сегодня, 4 августа, на брифинге в РСК.

- Если в мае и июне этого года в регионе было зарегистрировано всего по одному случаю заражения КВИ, то за июль - более 600 случаев, а за три дня августа - 188, - сообщила заместитель руководителя ДСЭК Костанайской области Гулим ДОСЫМОВА. - За последнюю неделю зарегистрировано 398 случаев, а за предыдущую 234.

Более 50% заболевших не были вакцинированы. Кроме того, заражаются те, кто получил вакцину более 6 месяцев назад.

- Причин роста заболеваний несколько - это мутация вируса, появление новых штаммов коронавируса, отказ людей вакцинироваться, - отметила Досымова. - На увеличение количества заражений также влияет несоблюдение социальной дистанции и отказ от ношения масок.

Заместитель руководителя управления здравоохранения Анжела БЕКСУЛТАНОВА перечислила симптомы штамма стелс-омикрон: высокая температура, боль в горле, сниженный иммунитет и кашель, в дальнейшем возможна пневмония. И отметила - заболевание протекает легче, чем при омикроне.

- На сегодняшнее утро в регионе имеется около 68 000 доз вакцины Sinopharm, - сообщила Бексултанова. - Также ожидается поставка вакцин QazVac и Sinopharm. Насчет "Спутника" ничего неизвестно. Вакцины Pfizer нет вообще, в ноябре мы ожидаем поставку, но вакцинировать будем только подростков, беременных и кормящих женщин. В области около 11 000 беременных женщин и из них всего лишь 201 привита. Поэтому на них мы делаем основной акцент. Эти категории также находятся в зоне риска: у нас 52 заболевших ребенка, 8 находятся в стационаре. У детей заболевание протекает тяжелее, чем у взрослых.

- Если эти категории изначально находились в зоне риска, то почему ранее решили прививать Pfizer всех желающих?



- В область было завезено 122 000 доз вакцины. Мы неоднократно говорили населению о возможности привиться американской вакциной, пока она есть в наличии, но население отнеслось к призыву немного безответственно. А так как из всех вакцин именно эта разрешена для вакцинации указанных категорий населения, мы решили прививать Pfizer именно их. Просто, так как среди этих категорий также была низкая заинтересованность в вакцинации, мы решили прививать и основную часть населения.

- Почему беременные женщины не хотят прививаться Pfizer?

- У них есть недоверие к данной вакцине. Возможно, они мало знают о ней, либо вообще о ней не слышали или слышали только негативные высказывания, которые появляются в интернете. Сейчас каждый человек считает, что он может стать врачом, что он может просто найти в интернете информацию про заболевание, выяснить, какие лекарственные препараты необходимы, и занимается самолечением. Но нужно понимать, что КВИ влияет не только на женщину, но и на плод. Возможно, в итоге родится недоношенный ребенок, у него могут не полностью раскрыться легкие и он будет находиться на аппарате ИВЛ. Нельзя думать только о себе! Наверное, это связано с тем, что мамы боятся лекарств, боятся навредить ребенку. Но я думаю, что это ошибочное мнение.

- В мире растет заболеваемость обезьяной оспы. Готовы ли наши врачи и больницы к появлению этого заболевания и стоит ли опасаться населению?

- Это новая инфекция, для вирусов и бактерий не существует границ, всегда есть риск столкнутся с ней, - пояснила Гулим Досымова. - В нашей области проведена профилактическая работа со всеми медработниками. Также мы провели беседу с представителями турагентсв, чтобы они раздавали листовки туристам, которые выезжают из области. Пока работа проходит на таком уровне. Ситуацию мы контролируем,

Фото Андрея СКИБЫ