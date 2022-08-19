Во время празднования Дня города, 19 и 20 августа, в областном центре перекроют ул. Алтынсарина в границах улиц Тауелсиздик и Гоголя, сообщает пресс-служба акима города.

- В связи с проведением культурно-массовых мероприятий, посвященных Дню города, с 14.00 19 августа и в течение дня 20 августа будет перекрыто движение по улице Алтынсарина. Также будут изменены схемы движения регулярных автобусных маршрутов №5, 7, 10, 103, 21, 25 согласно схеме, - говорится в сообщении. - Просим костанайцев и гостей города заранее планировать свои маршруты на автомобилях.

Кроме того, автобусы всех маршрутов в эти дни будут курсировать до 00.00.

План мероприятий можно посмотреть здесь.