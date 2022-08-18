Как будут праздновать День города в Костанае?
Праздничные мероприятия, посвященные 143-летию города стартовали еще в начале августа. Среди них были концертные программы от коллективов из районов, а также экскурсионный автобус. Но основные мероприятия, включая выступления звезд казахстанской эстрады начнутся завтра, 19 августа. Завершится праздник пиротехническим шоу в 23.00 20 августа.
Программа празднования 143-летия города Костаная
|
19 августа
|
Набережная (ул.Гашека)
|
19.00-20.00
|
Этно фестиваль.
Показательные выступления қазақша күрес «Қостанай батыры»
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19.00-20.00
|
Показательные выступления садақ ату «Қостанай мергені»
(Нур-Султан, Актау, Атырау, Караганда, Жанаозен, Алматы)
|
19.00-20.00
|
Международный фестиваль древних технологий
(Казахстан,Узбекистан, Россия)
|
20.00-23.00
|
Церемония открытия этно-фестиваля
(этно-проект Орда г.Алматы, фольклорно-этнографический ансамбль «Сармад» г.Атырау, этно- проект «Гунны»г.Алматы)
|
Сити - центр
|
17.00-20.00
|
Фестиваль боевых искусств
(кикбоксинг, ММА,джиу-джитсу, каратэ, и др.)
|
Площадь областного акимата
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19.00-20.00
|
Танцевальный батл «Костанай - молодежный город»
|
20.00-21.00
|
Летний кубок КВН среди студенческих команд
|
21.00-21.30
|
Конкурс мобилографии «Мой город в моем телефоне»
|
21.30-23.00
|
Фестиваль «Жастарfest»
(дуэт «БРО» г.Костанай, группа «MuzArtLive» г.Нур-Султан)
|
20 августа
|
Набережная (ул.Гашека)
|
11.00-16.00
|
Работа этно-фестиваля
|
Сити – центр
|
11.00-14.00
|
Творческие площадки «Исследуй. Действуй. Трансформируй» (прикладное искусство, мастер-классы, конкурсы)
|
11.00-14.00
|
Работы молодых художников в стиле граффити
|
11.00-19.00
|
Концертные программы молодежных коллективов города («ARTIST», «INTERDENS», «KREIZIDENS», «ATIKO» и др.)
|
11.00 -20.00
|
Книжная выставка-ярмарка
(казахстанские издательства и местные авторы)
|
12.00-14.00
|
Выездной эфир «В прямом эфире – жители города Костаная!»
(поздравления жителей, освещение программы, история города)
|
11.00-15.00
|
Фестиваль детского творчества «Костанай город детства»
|
Площадь областного акимата
|
15.00-16.00
|
Концертная программа ансамбля танца «Карнавал»
|
18.00 -18.30
|
Флешмоб домбристов «Қостанайдың гүлдері»
|
19.00-20.00
|
Концерт оркестра джазовой музыки
|
20.00-20.30
|
Поздравление акима области
(вручение звания «Почетный гражданин Костанайской области», «Почетный гражданин города Костанай»)
|
20.30-21.00
|
Выступление Камшат Жолдыбаевой (г.Алматы)
|
21.00-22.00
|
Выступлениерок-группы «MOTOR-ROLLER» (г. Алматы)
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22.00-23.00
|
ВыступлениеНазимы (г. Москва-Алматы)
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23.00
|
Праздничное пиротехническое шоу
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