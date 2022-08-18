Новости

Как будут праздновать День города в Костанае?

18 августа 2022, 13:06 |  Общество

Праздничные мероприятия, посвященные 143-летию города стартовали еще в начале августа. Среди них были концертные программы от коллективов из районов, а также экскурсионный автобус. Но основные мероприятия, включая выступления звезд казахстанской эстрады начнутся завтра, 19 августа. Завершится праздник пиротехническим шоу в 23.00 20 августа.

Программа празднования 143-летия города Костаная

19 августа

Набережная (ул.Гашека)

19.00-20.00

Этно фестиваль.

Показательные выступления қазақша күрес «Қостанай батыры»

19.00-20.00

Показательные выступления садақ ату «Қостанай мергені»

(Нур-Султан, Актау, Атырау, Караганда, Жанаозен, Алматы)

19.00-20.00

Международный фестиваль древних технологий

(Казахстан,Узбекистан, Россия)

20.00-23.00

Церемония открытия этно-фестиваля

(этно-проект Орда г.Алматы, фольклорно-этнографический ансамбль «Сармад»  г.Атырау, этно- проект «Гунны»г.Алматы)

Сити - центр

17.00-20.00

Фестиваль боевых искусств

(кикбоксинг, ММА,джиу-джитсу, каратэ, и др.)

Площадь областного акимата

19.00-20.00

Танцевальный батл  «Костанай - молодежный город»

20.00-21.00

Летний кубок КВН среди студенческих команд

21.00-21.30

Конкурс мобилографии «Мой город в моем телефоне»

21.30-23.00

Фестиваль «Жастарfest»

(дуэт «БРО» г.Костанай, группа «MuzArtLive» г.Нур-Султан)

20 августа

Набережная (ул.Гашека)

11.00-16.00

Работа этно-фестиваля 

Сити – центр

11.00-14.00

Творческие площадки «Исследуй. Действуй. Трансформируй» (прикладное искусство, мастер-классы, конкурсы)

11.00-14.00

Работы молодых художников в стиле граффити

11.00-19.00

Концертные программы молодежных коллективов города ARTIST», «INTERDENS», «KREIZIDENS», «ATIKO»  и др.)

11.00 -20.00

Книжная выставка-ярмарка

(казахстанские издательства и местные авторы)

12.00-14.00

Выездной эфир «В прямом эфире – жители города Костаная!»

(поздравления жителей, освещение программы, история города)

11.00-15.00

Фестиваль детского творчества «Костанай город детства»

 Площадь областного акимата

15.00-16.00

Концертная программа ансамбля танца «Карнавал»

18.00 -18.30

Флешмоб домбристов «Қостанайдың гүлдері»

19.00-20.00

Концерт оркестра джазовой музыки

20.00-20.30

Поздравление акима области

(вручение звания «Почетный гражданин Костанайской области», «Почетный гражданин города Костанай»)

20.30-21.00

Выступление Камшат Жолдыбаевой (г.Алматы)

21.00-22.00

Выступлениерок-группы «MOTOR-ROLLER» (г. Алматы)

22.00-23.00

ВыступлениеНазимы (г. Москва-Алматы)

23.00

Праздничное пиротехническое шоу