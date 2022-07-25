Жителям города обещают соревнования, среди них экзотические, много концертных программ, в том числе с участием именитых земляков, а также фейерверк. О концепции праздника сегодня, 25 июля, на аппаратном совещании рассказал заместитель акима Костаная Бахыт КАШИРБЕКОВ.

День города начнется с предпраздничных подарков.

- Творческие коллективы районов и городов адресуют костанайцам и гостям города музыкальные поздравления. Концертные программы состоятся 5-го, 6-го и 12-го, 13 августа (по пятницам и субботам) в трех локациях: в Сити–центре, на площади перед «Жастар сарайы» и на набережной по ул. Гашека, - рассказал заместитель акима.

В эти же дни по Костанаю - в рамках проекта «История моего города» - будут курсировать празднично оформленные два экскурсионных двухэтажных автобуса. Професиональные экскурсоводы расскажут интересные факты из истории города, проведут викторины и конкурсы. В автобусах также обещают демонстрировать фильм об истории и развитии областного центра, фотографии с видами старого города.

Планируемые маршруты: «Набережная– Сити-центр» и «Сити-центр - Жастар сарайы».

- Маршрут автобусов разработан так, чтоб каждый желающий имел возможность бесплатно доехать с одной концертной площадки до другой. График работы экскурсионных автобусов будет дополнительно размещен в средствах массовой информации, - пообещал докладчик.

Безусловно, уточнены будут и другие пункты праздничных программ. Следите за сообщениями. А сейчас - планы.

Основной старт праздничным мероприятиям 19 августа на Набережной по улице Гашека в 19 часов даст этнофестиваль, целью которого является, по словам докладчика, «возрождение национальных традиций и наследия кочевников». Запланировано, в частности, выступление фольклорно-этнографического ансамбля «Сармат» из Атырау, в чьих произведениях соединяются древние мелодии Великой степи и современное искусство.

- Украшением фестиваля станет театр казахских обрядов, традиций и костюмов - этно-проект «Орда» из Алматы, - продолжил информировать Каширбеков. - Они показывают красоту казахского этнического костюма, обычаев и традиций. Это один из немногих проектов, который в этом качестве представляет Казахстан за рубежом. Каждый горожанин будет иметь возможность сфотографироваться с казахскими батырами ростом не менее двух метров в колоритных костюмах. Коллектив также выступит в концертной программе с древними казахским инструментами.

В рамках этнофестиваля пройдет и несколько видов соревнований. В том числе состязания лучников из разных регионов Казахстана. С традиционным искусством «жамбы ату» (стрельба, чтобы сбить приз) будут соседствовать и казахская борьба, и вполне интернациональные кикбоксинг, джиу-джитсу, каратэ.

На той же набережной будет проходить и Международный фестиваль древних технологий и культурных коммуникаций. Такое мероприятие в Костанае проводят впервые.

20 августа, с 11-ти до 16 часов, будет работать несколько творческих площадок фестиваля. Обещают, что состоится демонстрация реконструкции колесницы эпохи бронзы, реконструкции костюма и вооружения сакского воина. Будут проводить мастер-классы по археометаллургии, ковроткачеству, ювелирному мастерству, изготовлению изделий из кожи и дерева. В этот день продолжится выставка-продажа изделий костанайских ремесленников.

Естественно, в двух других локациях праздника 19-20 августа запланировано множество мероприятий. В их числе, например, книжная выставка - будут знакомить горожан с литературой казахстанских издательств.

На площади им. Байтурсынова будет проходить фестиваль детского творчества «Костанай - город детства». Планируются 6 творческих зон по разным направлениям, конкурсы и викторины, предусмотрены сладкие призы и подарки.

В праздничные дни пройдут также танцевальный баттл, выступления команд КВН. Будет подведен итог конкурса мобилографии «Мой город в моем телефоне», победителю обещают айфон.

На всех площадках запланировано немало концертных программ. Зрители увидят танцевальный ансамбль «Карнавал», джаз-бэнд по управлением Александра Евсюкова, 80 юных домбристов будут исполнять произведения казахских композиторов, а разные современные направления представят творческие коллективы «ARTIST», «INTERDENS», «KREIZIDENS», «ATIKO».

В программе фестиваля «Жастарfest» выступят группа «MuzArtLive» и дуэт «BRO» , он же творческий союз наших земляков братьев Жазыкпаевых. Дуэт стал победителем в проекте «X-Factor Казахстан».

Nazima / Фото zvezdy.com.ua

На день рождения Костаная приглашены также певица и телеведущая Камшат Жолдыбаева, Nazima - участница проектов «Песни на ТНТ», «Фабрика звезд», а также алматинская рок-группа MOTOR-ROLLER.

Алматинская рок-группа MOTOR-ROLLER / Фото motor-roller.kz

Праздник традиционно завершится фейерверком.

Аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ, комментируя доклад, добавил, что уточненную информацию о мероприятиях нужно своевременно размещать в СМИ. Сообщил, что на набережную будут ходить в праздничные дни городские автобусы и надо тоже четко известить горожан о графике их движения.

На набережной предполагается наплыв народа, так что дано указание поставить там биотуалеты.